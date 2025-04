Commissionato nel 1631, il cenacolo di Rubens verrà restaurato a vista grazie alla collaborazione tra PwC Italia e Pinacoteca di Brera.

La collaborazione tra PwC Italia e la Pinacoteca di Brera si rafforza con un nuovo progetto. Si tratta del restauro del Cenacolo di Pieter Paul Rubens, capolavoro della collezione permanente del museo milanese. Dopo il successo di Sguardi dalla Torre – Picasso, che ha portato La loge (Le balcon) di Picasso all’ultimo piano della Torre PwC, e l’adesione al Patto per Brera, PwC Italia sostiene un intervento che unisce arte e comunità, nell’ambito del programma PwC per la cultura.

“Sono davvero felice della collaborazione con PwC,” afferma Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense. “Il supporto al nostro laboratorio trasparente di restauro e al restauro di un capolavoro di Rubens dimostra ulteriormente l’impegno del progetto culturale di PwC. Che ha introiettato i valori della responsabilità sociale nei riguardi del patrimonio artistico. Patrimonio artistico che non è solo un generatore di senso e bellezza ma soprattutto un giacimento di identità per l’Italia e Milano e che trova nella Pinacoteca di Brera una delle sue massime espressioni”.

Giovanni Andrea Toselli, Angelo Crespi, Chiara Carotenuto / Foto da Ufficio Stampa

Un restauro a vista

Il Cenacolo, parte di un retablo commissionato nel 1631 da Catherine Lescuyer per la cappella del Santissimo Sacramento a Malines, in Belgio, sarà restaurato sotto gli occhi del pubblico. I visitatori della Pinacoteca di Brera potranno ammirare l’opera e seguire dal vivo il lavoro del team guidato da Andrea Carini, responsabile del laboratorio di restauro.

Il processo si articola in tre fasi: una prima conoscitiva, con diagnostica per immagini che rivela gli strati sottostanti e i disegni iniziali. Quindi, la pulitura, per rimuovere le sostanze che offuscano l’immagine e il ritocco pittorico, con materiali compatibili e reversibili, per reintegrare le aree prive di colore originale. Un’occasione unica per scoprire i segreti di un capolavoro fiammingo.

Il progetto PwC per la cultura crea momenti di condivisione, dentro e fuori l’organizzazione, per avvicinare le comunità al bello. “Contribuire al recupero di parti del nostro immenso patrimonio culturale è alla base del progetto PwC per la cultura”, dichiara Giovanni Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia. “Proseguire il percorso di collaborazione con la Pinacoteca di Brera sostenendo il restauro di un’opera così importante ci rende quindi particolarmente orgogliosi. Vogliamo continuare a rendere concreto il nostro impegno in ambito culturale nei confronti delle comunità in cui operiamo e da cui traiamo valore”.

Immagini da Ufficio Stampa