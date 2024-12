L’artista giapponese Takashi Murakami rinnova la collaborazione con la Maison Lousi Vuitton a vent’anni dal primo fortunato sodalizio.

Sono trascorsi vent’anni dalla prima, storica, collaborazione tra la Maison Louis Vuitton e il visionario artista giapponese Takashi Murakami. Oggi, il connubio si rinnova riaffermano la forza del legame tra moda e arte contemporanea con la collezione Louis Vuitton x Murakami.

Tributo alla creatività senza tempo, la collaborazione presenta oltre 200 creazioni inedite, reinterpretando e arricchendo l’iconico Monogram Multicolor, simbolo di fusione perfetta tra il savoir-faire della Maison francese e l’immaginario artistico unico di Murakami.

L’arte di Murakami: Superflat, cultura pop e multisensorialità

Nato a Tokyo negli anni Sessanta, Takashi Murakami è considerato uno degli artisti più influenti del panorama contemporaneo. La sua estetica, definita Superflat, mescola l’arte tradizionale giapponese con elementi della cultura pop come manga, anime e la vivacità cromatica del kawaii.

L’artista riesce, così, a creare un dialogo unico tra dimensioni apparentemente opposte: il lusso e la quotidianità, la storia e l’innovazione, l’ironia e la profondità. Perché Murakami non si limita a decorare gli oggetti con motivi colorati, ma trasforma ogni creazione in un’opera d’arte immersiva. E i suoi lavori, che spaziano da dipinti a sculture, video e installazioni, racchiudono una narrazione stratificata, carica di simbolismo.

La collezione Louis Vuitton x Murakami non è solo un omaggio alla moda, ma un viaggio attraverso l’universo caleidoscopico di Murakami. Il Monogram Multicolor, presentato per la prima volta nel 2003 con l’allora Direttore Creativo Marc Jacobs, ritorna oggi con una maggiore definizione, una palette più vivace e dettagli mai visti prima, grazie ai progressi tecnologici e all’artigianalità di Louis Vuitton.

Tra le creazioni, spiccano le City Bag ridisegnate, come la Speedy 25 e l’Alma BB, e accessori che combinano praticità e arte, come i foulard in seta e persino uno skateboard. Ogni pezzo è una celebrazione del connubio tra Murakami e la Maison, con particolari che raccontano l’evoluzione della cultura pop e la visione dell’artista.

Milano e Roma esaltano la creatività di Murakami

E per rendere omaggio alla collezione, le strade di Milano si trasformano in un’esplosione di colori e immaginazione. I tram storici degli Anni Venti diventano, infatti, cinema itineranti su rotaia e caffè letterari, rivestiti con il Monogram Multicolor e tonalità ispirate alle opere di Murakami. Dal blu intenso al rosa acceso.

In Piazza Castello e Piazza Fontana, inoltre, pensiline decorate con il logo LV Hands, progettato dall’artista, accolgono i visitatori in un’atmosfera vibrante e contemporanea. A completare l’esperienza, il negozio Louis Vuitton nella Galleria Vittorio Emanuele II ospita la collezione in un setting appositamente progettato.

Non solo Milano, però. Il Cinema Spazio Etoile a Roma sarà un altro punto focale della celebrazione, ospitando proiezioni dei celebri cortometraggi animati di Murakami, come Superflat Monogram e il sequel Superflat First Love. Questi video trasportano gli spettatori in un mondo surreale popolato da fiori sorridenti, personaggi kawaii e reinterpretazioni del Monogram, sottolineando il genio narrativo dell’artista. Parigi, invece, accoglie direttamente da Kyoto l’iconica installazione Flower Parent and Child presentata dall’artista per annunciare la collaborazione.

Louis Vuitton x Murakami – il cui primo capitolo della collezione è disponibile dal 3 gennaio 2025, con ulteriori lanci previsti nei mesi successivi – vuole, dunque, essere più di una collezione. È un manifesto artistico che celebra il dialogo tra generazioni, culture e discipline. Con questa riedizione, il sodalizio tra la Maison e Murakami riafferma la propria capacità di ridefinire i confini tra arte e moda, trasformando ogni creazione in un pezzo da collezione, destinato a ispirare la contemporaneità e il futuro.

