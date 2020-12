Classifica musica: Ligabue e Sfera al top, Boomdabash i più trasmessi

Ligabue si conferma primo nella classifica album mentre Sfera Ebbasta riconquista la vetta nella chart singoli e in radio i Boomdabash superano tutti. Ecco le Top Ten della settimana.

Rilasciate le nuove classifiche FIMI/Gfk relative agli album e ai singoli più acquistati e ascoltati della settimana. Nessun cambiamento per quanto riguarda il podio: nella Top Of The Musica 51/2020 (da venerdì 11 a giovedì 17 dicembre) il progetto ‘7’ di Ligabue è ancora al comando, seguito da ‘In questa vita che è la mia’ di Claudio Baglioni (stabile al secondo posto) e da ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta che conferma la terza posizione.

Salgono, invece, di un gradino e raggiungono il quarto posto i Pinguini Tattici Nucleari con l’EP ‘Ahia!’ che precede ‘Zerosettanta – Volume 1 di Renato Zero (quinto) e la new entry Zucchero. Sugar porta, infatti, D.O.C. – pubblicato nella versione Deluxe – alla posizione numero sei mentre Tiziano Ferro chiude la settimana settimo con ‘Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri’.

La tripletta di chiusura nella classifica album vede ottavo ‘Zerosettanta – Volume 2’ dell’artista romano, quindi ‘Christmas’ di Michael Bublè e ‘Power Up’ degli AC/DC

Top Ten album settimana 51/2020

7 – Ligabue In questa storia che è la mia – Claudio Baglioni Famoso – Sfera Ebbasta Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari Zerosettanta Volume 1 – Renato Zero D.O.C. – Zucchero (NEW) Accetto Miracoli: L’esperienza degli altri – Tiziano Ferro Zerosettanta Volume 2 – Renato Zero Christmas – Michael Bublè Power Up – AC/DC

Per quanto riguarda, invece, la Top Ten dei singoli digitali (download e streaming), rispetto a sette giorni fa, il brano Baby di Sfera Ebbasta & J. Balvin scalza dalla vetta Mariah Carey che scivola al quinto posto. Secondo posto, invece, per Altalene di Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez che guadagna ben otto posizioni raggiungendo la medaglia d’argento. Terza posizione, infine, per Destri di Gazzelle.

Top Ten singoli settimana 51/2020

Baby – Sfera Ebbasta & J. Balvin Altalene – Bloody Vinyl, Slait, tha Supreme feat. Mara Sattei, Coez Destri – Gazzelle Superclassico – Ernia All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey Bottiglie Privè – Sfera Ebbasta Cuore Nero – Blind Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Bella storia – Fedez Tik Tok – Sfera Ebbasta, Marracash & Guè Pequeno

Veniamo infine all’airplay radiofonico con le rilevazioni EarOne per la medesima settimana 51. A dominare i passaggi radio sono i Boomdabash il cui ultimo singolo è Don’t Worry dall’omonimo best of; il brano precede altre due tracce italiane, ovvero Volente o nolente di Ligabue con Elisa (secondi) e Contatto dei Negramaro.

Tra le più alte nuove entrate nella programmazione radio ci sono Let Me Reintroduce Myself di Gwen Stefani (29), Casa a Natale di Tiziano Ferro (31) e Vittoria di Casadilego (49).

Top Ten airplay radio settimana 50/2020

Don’t Worry – Boomdabash Volente o nolente – Ligabue feat. Elisa Contatto – Negramaro Golden – Harry Styles Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari Bella storia – Fedez Save Your Tears – The Weenkd Mood – 2dKGOLDN feat. iann dior Let’s Love – David Guetta & SIA Parli parli – Carl Brave feat. Elodie

