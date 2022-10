Ligabue torna negli stadi: annunciati San Siro e Olimpico nel 2023

Sul palco dell’Arena di Verona, Luciano Ligabue ha annunciato il ritorno negli stadi a luglio 2023: date e info biglietti.

Arriva direttamente dal palco dell’Arena di Verona l’annuncio che i fan di Luciano Ligabue aspettavano da tempo. Il rocker ha, infatti, comunicato il ritorno negli stadi per l’estate 2023. “L’anno prossimo, dopo 4 anni, torniamo negli stadi: San Siro e Olimpico”, dice Ligabue in radiovisione su RTL 102.5 in collegamento dall’anfiteatro veneto. Così, dopo la grande festa alla RCF Arena di Reggio Emilia con oltre 100mila spettatori e i sette live sold out di Verona, l’artista dà appuntamento a luglio.

Queste le date:

5 luglio MILANO Stadio San Siro

Stadio San Siro 14 luglio ROMA Stadio Olimpico

Locandina via Ufficio Stampa P&D

I biglietti per i concerti negli stadi – prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa – sono disponibili in presale per gli iscritti al Bar Mario dalle 11.00 di venerdì 7 ottobre. Quindi, sono in prevendita dalle ore 11.00 di sabato 8 ottobre, su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per info: www.friendsandpartners.it

Nell’attesa, prima degli stadi, Ligabue si prepara ad affrontare gli ultimi appuntamenti live del 2022 che lo porteranno in Europa. Il rocker è atteso, infatti, il 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, il 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, il 30 ottobre al Bataclan di Parigi e il 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Foto di Ray Tarantino via Ufficio Stampa P&D