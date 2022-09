Louis Tomlinson al Milano Summer Festival: le foto del live del 3 settembre

Louis Tomlinson chiude il suo tour mondiale al Milano Summer Festival il 3 settembre. Le foto del live di Elena Di Vincenzo.

Non poteva esserci debutto più fragoroso per il ritorno in Italia di Louis Tomlinson, che ha scelto di concludere il suo tour mondiale nel nostro Paese, a Milano. Dopo Roma, in una Cavea dell’Auditorium Parco della Musica al massimo della sua capienza, l’artista britannico ha fatto tappa il 1° settembre al Teatro Antico di Taormina.

Venerdì 3 settembre, Louis Tomlinson si è poi esibito all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, nell’ambito del Milano Summer Festival. È il gran finale del suo primo tour mondiale che, annunciato già nel 2019 e partito il 1° febbraio 2022 da Dallas, ha attraversato Stati Uniti e Canada, America Latina, Europa e Regno Unito, Asia e Australia, per un totale di 70 show, fra i quali un altrettanto indimenticabile live al Forum di Assago nell’aprile scorso (sold out con oltre 10.000 spettatori).

Louis Tomlinson ha annunciato il suo primo LT World Tour da solista a supporto dell’album di debutto Walls, uscito nel 2020 e arrivato in vetta alle classifiche di vendita ufficiali in 47 Paesi nel mondo. Un successo confermato anche dall’assegnazione di un Billboard Music Award, un MTV Music Award e un IHeart Radio Award come miglior debutto solista dell’anno.

«Per quanto mi riguarda – ha detto più volte ai suoi fedelissimi fan – suonare dal vivo è la parte migliore del mio lavoro. Quest’anno è volato e avere il vostro affetto e un sostegno del genere in posti anche lontanissimi da casa, è qualcosa che non ho mai dato per scontato. La musica è nulla senza di voi».

Foto di: Elena Di Vincenzo