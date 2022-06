Marco Mengoni, allo Stadio Olimpico anche Gazzelle e Madame

Annunciati a sorpresa i due ospiti sul palco della data romana di un tour che conferma l’attenzione green di Marco Mengoni.

Manca sempre meno al debutto di Marco Mengoni negli stadi dopo la data zero in calendario il 14 giugno al Parco di Villa Manin di Codroipo (UD). Il cantautore si prepara, così, a salire sul palco di due degli stadi più iconici d’Italia, sui quali si sono esibiti alcuni fra gli artisti più amati al mondo. Il 19 giugno, Mengoni romperà il ghiaccio allo Stadio San Siro di Milano quindi, il 22 giugno, sarà la volta dell’Olimpico a Roma.

Proprio per la data nella capitale, il tour Marco negli Stadi vedrà due ospiti d’eccezione, annunciati dallo stesso Mengoni in una live su TikTok. Nella serata di mercoledì 8 giugno, infatti, il cantante ha comunicato la presenza di due colleghi e amici in qualità di special guest. Si tratta di Gazzelle e Madame, con i quali l’artista ha duettato in due tracce del suo ultimo album ‘Materia (Terra)’.

Già lanciato come singolo, Mi fiderò è il brano che vede il featuring Madame mentre Gazzelle è presente ne Il meno possibile. Ma la collaborazione con Gazzelle ha anche un ‘precedente’, dal momento che proprio il cantautore romano ha firmato per Mengoni anche il brano Calci e pugni, contenuta nell’album live ‘Atlantico / On Tour’ del 2019. Un rapporto, personale e professionale, dunque, di vecchia data basato su stima reciproca.

Così, mentre in radio suona l’ultima hit No Stress, da Villa Manin Mengoni regala qualche pillola dell’allestimento aggiornando il suo esercito tramite i profili social. E proprio il web premia ancora una volta il viterbese che conquista il “Golden Button” per oltre 1 milione di subscriber al suo canale YouTube.

‘Marco negli Stadi’, primo water equal tour al mondo

Sempre attento alle tematiche ambientali e al rispetto della natura, Mengoni rilancia il suo impegno green anche con Marco negli Stadi. Primo water equal tour al mondo, in collaborazione con la startup WAMI e il supporto di Green Nation di Live Nation, bilancerà l’impronta idrica di tutti coloro che parteciperanno grazie alla realizzazione di un acquedotto in Tanzania per rendere questa preziosissima risorsa più accessibile.

Ogni spettatore dei concerti, infatti, garantirà 250 litri d’acqua potabile – il consumo giornaliero pro-capite in Italia – ad una famiglia nel villaggio di Kiteto, per un totale di oltre 30 milioni di litri d’acqua. I biglietti per #MarcoNegliStadi sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa Wordsforyou