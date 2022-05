Marco Mengoni, il nuovo singolo inedito ‘No Stress’ in attesa degli stadi

Annunciato a sorpresa, ‘No Stress’ è il nuovo inedito di Marco Mengoni che accompagna il countdown per il debutto live negli stadi a giugno 2022.

A poche settimane dai live negli stadi, Marco Mengoni porta in radio e digitale un nuovo singolo inedito. No Stress (Epic Records Italy / Sony Music Italy) – disponibile da venerdì 6 maggio – accompagnerà, così, il countdown ufficiale fino al debutto a San Siro (19 giugno) e all’Olimpico (22 giugno). L’artista, infatti, si prepara ad affrontare per la prima volta due templi della musica e dello sport italiani, dopo la data zero in calendario a Codroipo (Villa Manin, 14 giugno).

No Stress è firmata dallo stesso Mengoni insieme a Davide Petrella e Zef (quest’ultimo ne cura anche la produzione) e vuole essere un inno di energia vitale. È un invito a trovare uno spazio personale all’interno di un contesto sempre in corsa, che rischia di farci sentire persi. Marco percorre la via della contaminazione disegnando un mantra che parla solo il proprio tempo. Così, nel brano percorsi e stati d’animo raccontano una ricerca che sa di libertà e porta dritti verso la bella stagione.

Sul piano musicale, invece, Mengoni sceglie di affondare le radici nella Detroit Techno anni ‘90 su cui si innesta la ricerca sonora che tocca diversi ambienti. Ecco, allora, il ritmo del sound latino nelle chitarre, la melodia rievoca tutta la sua matrice mediterranea mentre gli accenti del piano quasi acid-jazz con un approccio r’nb’ e new soul.

No Stress, l’evento nel metaverso

In occasione della release di No Stress, Marco Mengoni ‘approda’ nel metaverso con evento collettivo unico in Italia. Il conto alla rovescia per la pubblicazione del singolo, infatti, è segnato da un’experience digitale realizzata con The Nemesis. Dalle 12 del 5 maggio si può accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi. L’accesso è libero per tutti gli utenti, basterà seguire le indicazioni sui canali social dell’artista.

L’inedito arriva dopo i successi dei singoli Mi fiderò (feat. Madame), Disco di Platino, Cambia un uomo, Disco d’Oro, e Ma stasera, Doppio Disco di Platino, contenuti nell’album ‘Materia (Terra)’, certificato Disco di Platino. E continua anche la corsa verso i due concerti di #MarcoNegliStadi per i quali sono stati staccati finora più di 70mila biglietti.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa Wordsforyou