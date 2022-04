Rosalía, unica data italiana a Milano l’1 dicembre 2022

Rosalía arriva per la prima volta e con un'unica data italiana del suo Motomami World Tour al Mediolanum Forum di Milano.

Reduce dalla pubblicazione dell’album Motomami lo scorso 18 marzo, Rosalía arriva per la prima volta e con un’unica data italiana del suo Motomami World Tour. L’appuntamento è per il prossimo 1° dicembre 2022 con un live show al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo quasi quattro anni dal rilascio del suo ultimo disco El Mal Querer, Rosalía è tornata con la sua terza opera discografica Motomami, esordendo al numero #1 della classifica Globale Degli Album di Spotify (il primo risultato in assoluto per un artista spagnolo). Il disco ha ottenuto il miglior debutto nelle classifiche di Billboard di qualsiasi album latino del 2022.

Motomami World Tour a Milano: info biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 20 aprile su www.ticketmaster.it, e www.ticketone.it. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 22 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Prezzi Biglietti

Parterre: 65,00 € + diritto di prevendita

Primo Settore: 75,00 € + diritto di prevendita

Secondo Settore: 65,00 € + diritto di prevendita

Terzo Settore: 55,00 € + diritto di prevendita

Quarto Settore: 50,00 € + diritto di prevendita

Quinto Settore: 40,00 €+ diritto di prevendita

Early Entry Vip Package € 335 + diritti di prevendita

Il pacchetto include:

1 biglietto parterre con ingresso anticipato

1 t-shirt di Rosalia con un design speciale + 1 cappellino

Un biglietto commemorativo appositamente creato da Rosalia

Un oggetto VIP del merchandise ufficiale selezionato da Rosalia.

Accesso anticipato al merchandise

Check-In ed ingresso prioritari

Personale di assistenza e punto di ritiro del merchandise in loco.

Premium Seat Vip Package € 210 + diritti di prevendita

Il pacchetto include:

1 biglietto di Tribuna numerata Premium

1 t-shirt + 1 cappellino creati appositamente da Rosalia

Un biglietto commemorativo appositamente creato da Rosalia

Un oggetto VIP del merchandise ufficiale selezionato da Rosalia

Accesso anticipato al merchandise

Check-In ed ingresso prioritari

Personale di assistenza e punto di ritiro del merchandise in loco