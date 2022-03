Rosalía, le curiosità sul nuovo album ‘Motomami’

Disponibile dal 18 marzo 'Motomami' è il terzo album di Rosalía. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Si intitola ‘Motomami’ ed è il terzo album in studio di Rosalía disponibile dal 18 marzo su etichetta Columbia Records. Con questo nuovo lavoro l’artista spagnola conferma la propria propensione a mischiare generi e a ridefinire i confini, sempre più labili, del pop. Ecco le curiosità da sapere su ‘Motomami’.

Rosalía e la realizzazione di ‘Motomami’

La stessa Rosalía parla del suo nuovo lavoro come del più personale realizzato fino a questo momento. Eppure ci sono stati momenti in cui ha sofferto del cosiddetto blocco dello scrittore. Nel 2019 precisamente, quando la cantautrice era in tour per promuovere il disco ‘El mal querer’. Successivamente, l’isolamento durante la pandemia e il trasferimento con Frank Ocean a New York hanno sbloccato la situazione.

Le ispirazioni musicali

Ispirazione musicale per ‘Motomami’ è stata la musica latina che Rosalía ballava con i cugini da bambina e che ha ritrovato viaggiando per il mondo. Come da lei stessa dichiarato a ‘Rolling Stone’ per questo disco ha tratto influenze da artisti come Héctor Lavoe, Nina Simone, Patti Smith. E ancora Bach, Michèle Lamy, Pedro Almodóvar e Andrei Tarkovsky.

Rosalía spiega il titolo ‘Motomami’

Un account Instagram dedicato, ‘holamotomami’, ha documentato il processo di registrazione di ‘Motomami’. L’album è diviso in due parti: ‘Moto’ rappresenta la parte divina, sperimentale e più forte del disco, mentre ‘Mami’ è la parte più genuina, personale e vulnerabile.

Ma Rosalía ha scelto questo titolo anche per un altro motivo. Voleva infatti rendere omaggio a sua madre, Pilar Vila Tobella, e alla società che gestisce, Motomami S.L., che amministra le attività relative alla rappresentazione degli artisti.

La promozione

Per promuovere il disco, il 15 dicembre 2021 è stata inaugurata una nuova stazione radio in Grand Theft Auto V, ‘Motomami Los Santos’, presentata in anteprima a seguito di una partnership tra la cantante e Rockstar Games. Rosalía si è inoltre esibita al Saturday Night Live, diventando la prima artista solista spagnola ospite musicale dello show.

A supporto di questo nuovo progetto della superstar spagnola, Sony Music con Spotify e con Urban Vision, digital media company leader nell’outdoor, ha realizzato una campagna speciale con la creazione di un maxi billboard posizionato in Via Larga a Milano. Il billboard, attraverso l’utilizzo di speciali vernici applicate sul telo e illuminate da lampade ultraviolette, “accende” i tatuaggi sul corpo di Rosalía per celebrare i concetti di gioco, trasformazione ed evoluzione di cui l’artista si fa portavoce in questo album.

Il live su TikTok

Rosalía ha presentato diversi brani di ‘Motomami’ durante una performance live di 30 minuti su TikTok. Da oggi la piattaforma replicherà questo showcase altre 4 volte per intero e ad orari diversi. A partire dal 22 marzo, infine, le clip di ogni canzone della performance saranno disponibili separatamente on demand sul feed TikTok dell’artista.

