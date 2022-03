La Rappresentante di Lista, le date del tour estivo ‘MyM – Ciao Ciao Edition’

La Rappresentante di Lista: annunciate le prime date estive del tour. Ma il calendario è in aggiornamento. Tutte le info!

La Rappresentante di Lista annuncia finalmente le prime date estive del tour. Dopo l’incredibile successo sanremese con Ciao Ciao, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive. LRDL si prepara così a riabbracciare il proprio pubblico e annuncia le prime date della stagione di MyM – Ciao Ciao Edition: si parte il 19 giugno con Ferrara Sotto le Stelle, per poi proseguire a Lido di Camaiore – LU (La Prima Estate) il 22 giugno, Roma (Rock in Roma) il 23 giugno, Allein – AO (Musicastelle) il 2 luglio, Caorle – VE (Parco del Pescatore) il 6 luglio, Cremona (Tanta Robba Festival) il 9 luglio, Alba – CN (Collisioni Festival) il 10 luglio, Feltre – BL (Piazza Maggiore) il 24 luglio, Bergamo (Piazzale degli Alpini) il 29 luglio, Zafferana Etnea – CT (Sottoilvulcano Festival) il 7 agosto e Mola di Bari (Locus Festival) il 20 agosto. Il calendario è in aggiornamento.

MyM – Ciao Ciao Edition sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di Ciao Ciao. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi martedì 2 marzo su ticketone.it e nei circuiti abituali.

MyM – Ciao Ciao Edition: le prime date annunciate del tour estivo de La Rappresentante di Lista

19 GIUGNO 2022 FERRARA – FERRARA SOTTO LE STELLE

22 GIUGNO 2022 LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE

23 GIUGNO 2022 ROMA – ROCK IN ROMA

02 LUGLIO ALLEIN (AO) – MUSICASTELLE

06 LUGLIO 2022 CAORLE (VE) – PARCO DEL PESCATORE

09 LUGLIO 2022 CREMONA – TANTA ROBBA FESTIVAL

10 LUGLIO 2022 ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

24 LUGLIO 2022 FELTRE (BL) – PIAZZA MAGGIORE

29 LUGLIO 2022 BERGAMO – PIAZZALE DEGLI ALPINI

07 AGOSTO 2022 ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTOILVULCANO FESTIVAL

20 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) – LOCUS FESTIVAL

Calendario in aggiornamento