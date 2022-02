San Valentino su Apple Music suona con le playlist di Noemi e La Rappresentante di Lista

San Valentino su Apple Music suona con le playlist realizzate da due degli artisti più amati dell'ultimo Festival di Sanremo

La colonna sonora ideale per San Valentino è su Apple Music: da oggi i sentimenti rompono le barriere con le speciali selezioni musicali “100% love”, pronte a colorare di romanticismo la festa degli innamorati. Per questa occasione speciale sono disponibili le playlist de La Rappresentante di Lista e Noemi in esclusiva per Apple Music. Si tratta di una selezione musicale curata per l’occasione da due tra gli artisti del 72esimo Festival di Sanremo appena conclusosi.

LEGGI ANCHE : >> San Valentino, le canzoni e le playlist preferite dagli innamorati

La Rappresentante di Lista per il San Valentino di Apple Music

San Valentino su Apple Music suona con la playlist La Rappresentante di Lista – Ti saluto con amore. Un percorso tra James Blake, Ornella Vanoni e The Velvet Underground, che non poteva non includere la hit sanremese “Ciao Ciao”, disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos. Ma c’è spazio anche per la cover “Be My Baby” portata sul palco dell’Ariston con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

La Rappresentante di Lista spiega a tal proposito:

Queste sono canzoni che ci raccontano. Alcune sono canzoni per fare l’amore, altre per piangere una delusione. Sono canzoni dell’amore, del disamore, del non amore, dell’amore che fa bene e che fa male e che non si capisce. Godetevele.

La playlist di Noemi

Per San Valentino arriva su Apple Music anche la playlist Noemi: il mio San Valentino. Questo è un viaggio d’amore in 15 tracce con i capolavori assoluti di miti della musica italiana come Mina, Battiato, Dalla, De Gregori. Accanto a questi ci sono i recenti successi di Noemi “Ti amo non lo so dire” (disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos) e “Glicine”, in gara nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. “Ho scelto questi brani perché raccontano tutti i modi in cui si può dire ti amo!” fa sapere l’artista.

Infine su Apple Music San Valentino vive anche nella playlist “Sanremo: le canzoni d’amore”. Una selezione “tutta sentimento” per declinare il vocabolario dell’amore sanremese.

Foto: Kikapress