Aka 7even annuncia il singolo ‘Come la prima volta’, in arrivo quattro live

Dopo il brano sanremese, il giovane Aka 7even torna con un nuovo singolo dal 6 maggio in attesa di calcare il palco a giugno 2022.

Come la prima volta (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è il titolo del nuovo singolo di Aka 7even, disponibile in radio e digitale dal 6 maggio. Il giovane talento che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico grazie alla partecipazione ad Amici torna, così, dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo. E il nuovo brano ha già tutto il sapore dell’estate, mentre le giornate si fanno più tiepide e luminose.

Con la produzione dello stesso Aka 7even insieme a Max Kleinz (Cosmophonix), Come la prima volta promette a tutti gli effetti di aprire ufficialmente la stagione delle hit estive. La traccia suona trascinante grazie a un mood spensierato che traghetta verso le settimane più calde dell’anno. Come a lasciarsi alle spalle la notte scura con l’alba che si alza come fosse la prima volta. E in questa canzone Aka 7even si è messo in gioco registrando anche gli strumenti in studio, dimostrando le sue doti di polistrumentista.

Foto di Simone Peluso da Ufficio Stampa Help

LEGGI ANCHE : – Aiello torna con il nuovo singolo ‘Paradiso’

Fresco vincitore del titolo di Cantante italiano preferito ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022 dopo quello di Best Italian Act gli MTV EMAs, l’artista si prepara ora ai live. Sono quattro gli appuntamenti in calendario a inizio giugno (Vivo Concerti):

3 giugno Roma Atlantico

Atlantico 5 giugno Napoli Casa della Musica SOLD OUT

Casa della Musica SOLD OUT 5 giugno Napoli Casa della Musica

Casa della Musica 9 giugno Milano Fabrique

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

Foto di Simone Peluso da Ufficio Stampa Help