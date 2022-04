Aiello torna con il nuovo singolo ‘Paradiso’

Dopo un lavoro di grande ricerca e la scrittura di nuova musica, Aiello è pronto a pubblicare il suo nuovo singolo. Manca sempre meno all’uscita di ‘Paradiso’ (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 29 aprile e già disponibile in pre-save e pre-add.

‘Paradiso’, il nuovo singolo di Aiello, parla degli inizi di una storia, quando l’entusiasmo e la fiducia si scontrano con la paura di farsi del male e il tentativo vano di frenare la corsa del cuore. A proposito del brano, il cantautore commenta:

Questa canzone racconta dei primi imbarazzi, le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore – forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento. Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto: ‘sono in Paradiso’.