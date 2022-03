Snoop Dogg conferma la collaborazione con i BTS!

La notizia è freschissima e ha già generato una serie di hashtag geniali e ironici: sembra stia per vedere la luce una collaborazione tra i BTS e Snoop Dogg. A rivelarlo è stato proprio Snoop Dogg sul carpet di American Song Contest – adattamento americano del nostro Eurovision – che sarà condotto proprio dal rapper e da Kelly Clarkson.

«Lascerò che siano loro a parlarne. – ha risposto Snoop Dogg alla domanda di The A.V. Club – È ufficiale come un arbitro col fischietto. Amo la loro sfera di intrattenimento. È ottima musica, è una vibe».

Se la conferma è fresca, va detto che la news (anche solo accennata) era nell’aria. Snoop Dogg aveva già rivelato a gennaio 2022 – nel podcast Mogul Talk – di essere stato contattato dai BTS. Alla domanda su quante richieste di collaborazione ricevesse ogni giorno, Snoop Dogg aveva infatti replicato: «Dipende. Ricevo richieste da gente che ha a disposizione 35 dollari, ma anche telefonate dai più grandi artisti del mondo. C’è un gruppo, i BTS, che mi stanno aspettando per fare una canzone insieme. Sto cercando di capire se ho tempo. Ho chiesto a mio nipote chi fossero».

