KPOP.FLEX, nel 2022 il più grande Festival europeo di k-pop: annunciati Monsta X e (G)I-DLE

Arriva in Europa il festival K-Pop più grande di sempre, il KPOP.FLEX! Segno dei tempi che cambiano, di una K Wave che più che prendere piede è una realtà consolidata. L’Europa sta finalmente aderendo al trend internazionale e così, il 14 maggio 2022, a Francoforte (al Frankfurt’s Deutsche Bank Park) in Germania andrà finalmente in scena un Festival pensato e studiato per tutti gli amanti del k-pop. Tra i primi idol annunciati, i Monsta X e le (G)I-DLE, che si esibiranno nello stadio da 44mila posti. Nei prossimi mesi, seguiranno altri annunci (e altri idol). Ci saranno 7 performance per ben cinque ore di concerto.

Ma cos’è il KPOP.FLEX? Da comunicato stampa, lo scopo del Festival (il primo evento di questo genere in Europa) si pone l’obiettivo di seguire la scia degli altri continenti «come parte di un piano di cinque anni basato proprio sul mercato europeo». Il KPOP.FLEX è, inoltre, l’evento che darà il via alla stagione musicale del Frankfurt’s Deutsche Bank Park, in cui poi si esibiranno anche I Coldplay e Ed Sheeran.

«KPOP.FLEX è un’aggiunta molto dinamica alla nostra line-up – ha commentato l’MD del Deutsche Bank Park MD Patrik Meyer – che comprende Ed Sheeran e Coldplay, per i quali abbiamo già venduto 300mila biglietti. Il 2022 sarà un anno da ricordare per il nostro stadio».

I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster e sul sito www.kpopflex.com.