Tutto su ‘The Dreaming’, il nuovo album dei Monsta X

I Monsta X sono il terzo gruppo K-Pop a entrare in classifica nella top 10

The Dreaming è il titolo del nuovo album dei Monsta X, uscito lo scorso 10 dicembre. Con The Dreaming i Monsta X continuano a cantare in inglese, seguendo le orme del loro debutto interamente in lingua, con ALL ABOUT LOVE, uscito a febbraio 2019. Un esperimento di successo, perché l’album, classificandosi al n°5 della Billboard 200 Chart, ha fatto diventare i Monsta X il terzo gruppo K-Pop a entrare in classifica nella top 10.

Ecco la tracklist di The Dreaming:

1. One Day

2. You Problem

3. Tied to Your Body

4. Whispers in the Dark

5. Blame Me

6. Secrets

7. About Last Night

8. Better

9. Blow Your Mind

10. The Dreaming

Il primo singolo del nuovo album è You Problem, che parla di quando si provano sentimenti nei confronti di qualcuno.

I Monsta X sono anche molto attivi nel sociale e lo scorso anno hanno espresso vicinanza al movimento Black Lives Matter: