Kendrick Lamar annuncia l’uscita del nuovo album ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

Il rapper vincitore del premio Pulitzer (2018) Kendrick Lamar ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album, Mr. Morale & The Big Steppers, il prossimo 13 maggio. Si tratta del primo album di inediti dell’artista dall’ultimo disco DAMN. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther.

L’annuncio è arrivato ieri sera sul suo sito oklama.com e sui propri profili social. Kendrick Lamar arriverà inoltre presto in Italia con un grande concerto il 23 giugno 2022 all’Ippodromo Snai all’interno del Milano Summer Festival.

Il rapper si è esibito anche all’ultimo Half-Time show del Super Bowl quest’anno assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg. La performance è già divenuta leggendaria. Nel 2017 ha pubblicato DAMN., schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione Disco Oro e che conteneva il singolo HUMBLE., certificato Doppio Platino nel nostro Paese.

Lamar ha poi curato la OST del film Marvel Black Panther, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo ALL THE STARS feat. SZA, certificato Platino in Italia e balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.