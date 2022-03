Esce ‘Zero Killed’ di Marco Del Bene, un nuovo concept album elettronico

Dopo la vittoria al New York Across the Globe Film Festival, il producer italiano torna con 'Zero Killed', un nuovo concept album.

Marco Del Bene aka Korben torna con Zero Killed. Reduce dalla vittoria al New York Across the Globe Film Festival come miglior colonna sonora per la produzione americana Not to Forget, il producer italiano presenta il nuovo progetto. Un concept album strumentale, in cui torna a confrontarsi con le sonorità elettroniche e psichedeliche alle quali già ci aveva abituato con Resilienza2020. E anche con le colonne sonore di Reverse e Vita (documentario distribuito in Italia da Istituto Luce Cinecittà).

Zero Killed porta con sé un ben riconoscibile universo sonoro e visionario, che conferma la capacità di Marco del Bene di giocare con i suoni. Il tutto per creare mondi e ambienti sonori in grado di evocare precise suggestioni ed atmosfere. In quest’occasione, le atmosfere incontrano le riflessioni del compositore sullo scenario contemporaneo.

Undici tracce dai titoli evocativi che segnano un percorso. Uno storytelling contemporaneo che, nato nel 2021, riesce a riassumere le intuizioni e le riflessioni sociali del compositore.

«Zero Killed è un cammino personale che racconta il sentirsi totalmente disadattati rispetto al mondo che ci circonda. – dice Marco Del Bene – Un percorso sonoro dedicato al pensiero distopico che scarnifica ogni nostra purezza e gioia. Zero Killed mi ha difeso dal bipolarismo tra pensiero positivo e visione del disastro globale, uno scudo contro l’assenza di una proiezione positiva per il domani. L’intero album è dedicato al dialogo e vede, nella sua traccia finale, la soluzione: Evolution».

Zero Killed è missato e masterizzato da Alessandro di Nunzio.

La cover dell’album è firmata dal fotografo italiano Alessandro Vona. L’album esce per la FM Records di Alessandro Pinnelli, etichetta specializzata in musica per audiovisivi che accompagna diversi talenti compositivi italiani.