San Valentino nel metastage con Valerio Mazzei su LIVENow

LIVENow presenta MetaStage con Valerio Mazzei, una nuova live performance nel metaverso di The Nemesis. Uno show che si inserisce all’interno del progetto di LIVENow di ampliare l’esperienza del MetaStage anche nel metaverso. L’esibizione sarà visibile in diretta streaming e gratuitamente su LIVENow il 14 febbraio alle ore 21.00.

San Valentino sarà dunque all’insegna dell’esclusiva esibizione di Valerio Mazzei, che canterà le sue canzoni più conosciute al pubblico e alle coppie di LIVENow. In occasione della festa degli innamorati, la piattaforma darà inoltre modo ai suoi utenti di utilizzare la funzione del Watch Together. In più, oltre alla performance, l’evento offrirà uno speciale momento di Q&A, in cui sarà possibile fare domande e dialogare con l’artista.

Dopo le prime esperienze nel metaverso con BigMama e la recente Brina Knauss, LIVENow conferma il suo interesse in questa nuova tecnologia e grazie all’accordo con The Nemesis – una piattaforma online di intrattenimento in 3D -, offrirà uno spazio virtuale ricco e innovativo rendendo l’esperienza per gli utenti sempre più immersiva, e questa sarà fruibile anche da mobile, con la app disponibile per iOS e Android.

Il concerto sarà accessibile a tutti coloro che saranno presenti su The Nemesis, e in streaming su LIVENow, con una fruizione sia in primo piano dell’artista alternata sia con la fruizione dell’evento nel metaverso.