‘MetaStage with Brina Knauss’ su LIVENow: la DJ slovena approda nel metaverso

'MetaStage with Brina Knauss', una nuova live perfomance nel metaverso su LIVENow, in collaborazione con The Nemesis.

MetaStage with Brina Knauss arriva su LIVENow. Una nuova live performance nel metaverso, che questa volta vedrà protagonista la giovane Dj slovena. Lo show si inserisce all’interno del progetto di LIVENow di sviluppare il MetaStage su nuovi metaversi. Ed è da qui che nasce l’accordo con il metaverso globale The Nemesis. Il DJ set sarà visibile in diretta streaming e gratuitamente su LIVENow il 27 gennaio alle ore 21.00.

Dopo la prima esperienza nel metaverso con BigMama, LIVENow conferma il suo interesse in questa nuova tecnologia. Grazie all’accordo con The Nemesis – una piattaforma online di intrattenimento in 3D -, offrirà uno spazio virtuale ricco e innovativo rendendo l’esperienza per gli utenti sempre più immersiva.

Il live sarà realizzato in un ambiente dedicato al MetaStage di LIVENow, dove Brina Knauss eseguirà la sua performance proiettata in un mega schermo in streaming e gli avatar presenti potranno partecipare all’evento organizzato dal LIVENow MetaStage.

Brina Knauss

Brina Knauss, una delle principali rappresentanti femminili della musica dance/tecno, stupirà i suoi fan con un travolgente dj set portando sul palco i suoi più grandi successi contenuti nell’album Sledi Toku. Artista esperta ed eccezionale, Brina Knauss ha iniziato la sua carriera musicale in Slovenia come cantante di un gruppo femminile chiamato B.B.T. Ha poi collaborato con diversi artisti di fama internazionale come Carl Cox, Solomun, Dubfire, Black Coffee e molti altri.

Il concerto sarà accessibile a tutti coloro che saranno presenti su The Nemesis, e in streaming su LIVENow, con una fruizione sia in primo piano dell’artista alternata sia con la fruizione dell’evento nel metaverso.