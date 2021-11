MTV EMAs, Drew McIntyre premia i Måneskin: chi è la superstar WWE

È stata la superstar WWE Drew McIntyre a premiare i Måneskin agli MTV EMAs. La foto nel backstage tra McIntyre e la band.

È stata la Superstar WWE Drew McIntyre a premiare i Måneskin agli MTV EMAs per l’award Best Rock. Un altro trionfo per la band, che continua a volare in questo incredibile 2021.

Drew McIntyre si è poi anche intrattenuto nel backstage con i nostri connazionali, complimentandosi nuovamente per il successo. McIntyre, ex WWE Champion, è stato tra i presentatori dell’evento e ha portato un po’ del magico mondo della WWE sul palco di Budapest, premiando la band italiana, già vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest qualche mese fa. Ecco la foto scattata da Drew McIntyre e i Måneskin dopo lo show.

Drew McIntyre è una delle Superstar più affermate all’interno della WWE. Lo scozzese, ex Intercontinental e Tag Team Champion, ha iniziato la sua grande scalata vincendo la Royal Rumble 2020 e conquistando a WrestleMania 36 – ai danni di Brock Lesnar – il tanto ambito WWE Championship. Una annata, il 2020, dominata da McIntyre, che ha sconfitto avversari del calibro di Seth Rollins e Randy Orton. Ex alfiere di Raw, Drew è recentemente passato a SmackDown nel corso dell’ultimo draft e adesso lo attendono nuove sfide. Prima però gli MTV Europe Music Awards, un’altra grande prova per il campione scozzese.