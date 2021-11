I Måneskin vincono agli MTV EMAs: «Ci dicevano che non ce l’avremmo fatta. Avevano torto»

I Måneskin conquistano il premio Best Rock agli MTV EMAs. Per la prima volta artisti italiani conquistano un premio internazionale.

I Måneskin conquistano agli MTV EMAs 2021 il premio come Best Rock, ed è un nuovo record per la band romana. Nessun italiano, prima di loro, aveva mai vinto un premio internazionale nella storia della competizione e infatti sono subito arrivati i complimenti anche da parte di Dario Franceschini, Ministro della Cultura.

«Complimenti ai Måneskin! Il premio Best Rock agli MTV EMAs 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana», ha cinguettato il Ministro sui social.

I Måneskin erano candidati in tre categorie agli MTV EMAs 2021: Best Rock (che hanno appunto vinto), Best Group (dove hanno vinto i BTS) e Best Italian Act (premio andato ad Aka 7even). Sul palco la band è stata premiata dalla superstar WWE Drew McIntyre. E il discorso di ringraziamento di Damiano ha dimostrato che il premio Best Rock è stato assolutamente meritato.

«A dire la verità siamo molto emozionati. Per noi è la prima volta qui. – ha esordito Damiano – Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri fan e le persone che ci supportano. Ringraziamo il nostro team. Vi amiamo! Ma vogliamo anche dire che le persone di solito ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la nostra musica. Beh, penso che avevate torto».

