La cantante urban Ellynora pubblica il nuovo singolo ‘No Trouble’

In digitale dal 26 ottobre, ‘No Trouble’ è il nuovo singolo della cantautrice urban e cosmopolita Ellynora vincitrice a LAZIOSound di Regione Lazio.

Si intitola No Trouble il nuovo singolo di Ellynora, cantautrice, compositrice e regista vincitrice nella categoria urban del contest LAZIOSound di Regione Lazio. Il brano esprime tutta l’anima cosmopolita della one girl band 2.0 di origine partenopea, cresciuta tra Italia e America. La proposta musicale di Ellynora si caratterizza, infatti, per le sfumature melodiche italiche mescolate ai suoni del mondo con una forte ispirazione statunitense.

L’artista ha curato ogni aspetto della composizione – dalla scrittura agli arrangiamenti, dalla produzione alle riprese del videoclip –. E l’approccio artistico a 360 gradi arriva fin dal primo ascolto grazie anche a un linguaggio diretto e sincero che trova nei ritmi latin il veicolo per raggiungere la Generazione Z.

“No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti” spiega Ellynora. “È la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare”.

Romana di nascita, a 19 anni Ellynora è volata a New York per studiare canto, ballo e recitazione riuscendo, giovanissima, a esibirsi su palchi importanti della Grande Mela. Nel paese d’origine ha già calcato quello del Concertone del Primo Maggio, dopo aver vinto nel 2020 il Primo Maggio Next. Da quel momento, non si è più fermata conquistando anche LAZIOSound nel 2021.

Il Contest fa parte del programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio a supporto dei giovani talenti. Attraverso aiuti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione, il progetto sostiene chi vuole affacciarsi da indipendente alla scena discografica contemporanea.

Crediti: LAZIOSound Regione Lazio