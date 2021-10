LAZIO YOUth CARD premiata come miglior carta giovani d’Europa

L’iniziativa promossa da Regione Lazio guadagna, per la seconda volta consecutiva, il premio come migliore offerta dei servizi ai giovani.

LAZIO YOUth CARD fa il bis e per il secondo anno consecutivo ottiene il premio come Miglior Carta Giovani d’Europa per ‘Benefit and Discounts’. Il riconoscimento consegnato dall’associazione non governativa European Youth Card Association (EYCA) conferma l’impegno di Regione Lazio verso le nuove generazioni. E nello specifico l’app, dedicata agli under 30, ha avuto ancora una volta il merito di saper raggiungere i giovani cittadini sull’intero territorio regionale.

I numeri parlano chiaro: grazie a più di duemila partner – dalla cultura allo sport – LAZIO YOUth CARD ha coinvolto i cittadini sempre più reattivi all’iniziativa complice anche la pandemia. Da inizio 2019, la community conta oggi centomila aderenti che hanno potuto contare su servizi ad ampio raggio.

Tra i tanti, pe esempio, oltre 15mila biglietti per il cinema, 10mila buoni libro, 10mila per eventi sportivi e fieristici. E ancora: 3mila ingressi per concerti, 7mila per il Teatro dell’Opera e oltre 80mila biglietti per usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZIO YOUth CARD (@lazioyouthcard)

A commentare il Premio EYCA è intervenuto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Grazie alla squadra che lavora al progetto di LAZIO YOUth CARD per il grande lavoro di questi anni. Il premio per la migliore carta dedicata ai giovani, per la seconda volta consecutiva, dimostra la capacità della nostra card di coinvolgere ed interagire con le ragazze ed i ragazzi del Lazio e che siamo protagonisti anche in Europa con le nostre politiche giovanili”.

LEGGI ANCHE: Morgan a ‘Maker Music’: «David Bowie? Un espressionista»

“Un premio che ci spinge a fare sempre meglio per rispondere alle necessità di noi giovani”, aggiunge Lorenzo Sciarretta, Delegato del Presidente per le Politiche Giovanili. “A breve partirà la programmazione autunnale di LAZIO YOUth CARD con tante nuove opportunità per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi al mondo della cultura, dello sport e della formazione”.

Regione Lazio tramite LAZIOcrea ha aderito ad EYCA, il network delle YOUTH CARD dei paesi europei. Così LAZIO YOUth CARD ha una validità europea e i suoi possessori potranno contare su una rete di 35mila esercizi commerciali convenzionati in 38 paesi europei ed entrare in una rete di 6 milioni di utenti.

Foto Via Comunicazione GenerAzioni Giovani (ce n’è una di Luca Perazzolo, da specificare)