Friends di V e Jimin dei BTS nella soundtrack di Eternals

I BTS sono presenti anche all'interno del nuovo film targato Marvel, nelle sale italiane dal 3 novembre

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città “Eternals“, il nuovo film Marvel Studio, diretto da Chloé Zhao, premio Oscar per “Nomadland”. Nel film un gruppo di Super Eroi immortali è costretto a uscire dall’ombra per combattere contro feroci nemici, i Devianti. Il progetto può puntare su un cast eccezionale, composto da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Anche la colonna sonora, però, non è da meno e tra i pezzi brilla anche “Friends“, di V e Jimin dei BTS.

“Friends” è contenuta nel quarto album in studio dei BTS, “Map of the Soul: 7“, scritta e prodotta da Jimin. Al centro del pezzo c’è proprio la storia di una grande amicizia, quella tra V e Jimin, che si conoscono dai tempi della scuola, da prima che i BTS diventassero famosi in tutto il mondo. Si tratta di un grande riconoscimento: questa è la seconda volta che artisti coreani sono inseriti nella colonna sonora di un film Marvel. In precedenza era successo solo nel 2018, in Black Panther, con “Hangover” di PSY.

Non solo attraverso le note. I BTS, in qualche modo, sono presenti anche all’interno del film della Marvel e vengono citati in alcune scene. “Eternals” arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, e sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il Permission to Dance on Stage dei BTS

I BTS, intanto, continuano a regalare sorprese ai fan. Lo scorso 24 ottobre, infatti, si è tenuto il loro concerto in streaming “Permission to Dance on Stage“, tenutosi allo stadio Olimpico di Seoul. Per un infortunio al ginocchio, V ha dovuto rinunciare alle coreografie.