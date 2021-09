‘BTS Permission To Dance On Stage – LA’, i BTS annunciano quattro date a LA

I BTS annunciano quattro date al SoFi Stadium di Los Angeles, dal 27 novembre al 2 dicembre. Tutte le info sui biglietti.

I BTS hanno annunciato quattro date speciali al SoFi Stadium di Los Angeles, che si terranno tra la fine di novembre e i primi di dicembre. Per la precisione, i quattro show – che saranno in presenza – avranno luogo il 27 Novembre, il 28 Novembre, l’1 Dicembre e il 2 Dicembre.

La nota stampa ufficiale di Live Nation sottolinea come i live siano un’occasione unica, perché «per la prima volta i BTS e gli ARMY si incontreranno dal vivo dopo il BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself [THE FINAL] del 2019». Le quattro date si aggiungono dunque al concerto in live streaming del 24 Ottobre (BTS Permission To Dance On Stage), ma assumono un valore speciale per tutti gli ARMY statunitensi.

BTS Permission To Dance On Stage – LA, biglietti e info

Di seguito, le informazioni ufficiali di Live Nation sull’acquisto dei biglietti.

Chi ha acquistato i VIP Ticket per il Map of The Soul Tour – North America del 2020 avrà subito accesso alla prevendita. A seguire, avranno accesso tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per il tour in Nord America. I membri del BTS Global Official Fanclub Army Membership avranno accesso a una prevendita esclusiva per l’ARMY Membership. Qui maggiori info.

Le vendite apriranno ufficialmente a tutti il 9 ottobre. Di seguito, le date nel dettaglio:

5 ottobre a mezzanotte (ora italiana) – VIP Purchasers: MAP OF THE SOUL TOUR PRESALE

6 ottobre a mezzanotte (ora italiana) – Ticket Purchasers: MAP OF THE SOUL TOUR PRESALE

7 ottobre a mezzanotte (ora italiana) – BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP PRESALE

8 ottobre a mezzanotte (ora italiana) – General Verified Fan Presale

9 ottobre a mezzanotte (ora italiana) – General Public Onsale