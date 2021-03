Sfera Ebbasta: doppio Platino per ‘Baby’ con J Balvin, ‘6 AM’ è disco d’Oro

Continua il successo di 'Famoso' di Sfera Ebbasta con le nuove certificazioni: doppio Platino per 'Baby', Oro per '6 AM'.

Baby, la hit di Sfera Ebbasta realizzata con J Balvin e scelta come singolo internazionale di Famoso – l’album uscito worldwide per Island Records -conquista oggi la certificazione doppio platino FIMI/GfK. Un traguardo che traccia un’altra grandissima tappa del percorso disegnato da Sfera Ebbasta. Il rapper sembra sempre più destinato a portare la musica italiana dove raramente è arrivata, al consolidamento di un latino gang realmente mondiale.

Non a caso il video di Baby è stato in tendenza in 14 paesi su YouTube oltre ad essere entrato stabilmente in classifiche nazionali straniere.

Con Famoso Sfera ha infranto qualunque record di ascolti di un album nel giorno della sua uscita in Italia. Per due settimane consecutive è stato nelle prime 30 posizioni della Top Album Globale di Spotify. Oggi è premiato nuovamente dalla FIMI. Alla certificazione doppio platino di Baby si aggiunge il Disco d’Oro per 6 AM, altro brano contenuto nella tracklist di Famoso.

Questi riconoscimenti testimoniano ancora una volta quanto Famoso sia uno dei rari dischi italiani riusciti realmente a superare i confini del nostro Paese, alzando l’asticella per la musica italiana nel mondo.