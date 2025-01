BUILDINGBOX dedica i prossimi dodici mesi a un progetto espositivo che ripercorre i 35 anni di ricerca dell’artista tra memoria, soglie e immaginari classici.

A partire dal 15 gennaio 2025 fino al 6 gennaio 2026, BUILDINGBOX di Milano ospita Private Atlas, un ambizioso progetto espositivo curato da Alessandro Castiglioni. Per la prima volta, lo spazio espositivo dedica un’intera annata a un’unica artista: Chiara Dynys. La sua attività artistica è ripercorso attraverso dodici installazioni site-specific che esplorano i 35 anni di ricerca e attività dell’artista, tra memoria e innovazione.

Private Atlas vuole, quindi, essere più di una semplice retrospettiva. Si tratta, infatti, di un progetto sperimentale che si sviluppa nel tempo, costruendo una vera e propria “geografia emotiva e storica” (A. Castiglioni) del lavoro di Dynys. Tre i capitoli tematici – La disseminazione della memoria, Attraversamenti e Viaggio in Italia – ognuno dei quali offre prospettive inedite sull’opera dell’artista.

Chiara Dynys, Senza Titolo (gennaio 2025) / Immagine da Ufficio Stampa

In totale, dunque, dodici episodi con cadenza mensile, che accostano opere storiche e nuove creazioni, rivelando un dialogo continuo tra passato e presente. Come sottolinea ancora il curatore Castiglioni, questi racconti si intrecciano tra loro, accostando immagini e immaginari, in una continuità circolare, lunga un anno, che consegna una lettura storico critica inedita dell’opera di Chiara Dynys.

Capitolo I: La disseminazione della memoria (gennaio – aprile 2025)

Il primo capitolo della mostra, La disseminazione della memoria, si concentra sulla frammentazione dello spazio e sul dialogo tra memoria individuale e collettiva. Le opere selezionate incarnano l’idea di “spazi sensibili”, concetto caro all’artista, dove elementi esterni e interni si fondono in un’armonia materica e percettiva.

Episodio 1: Senza Titolo (1991-1992)

15 gennaio – 11 febbraio 2025

La mostra si apre con una delle opere storiche più significative di Chiara Dynys: Senza Titolo, creata per il Musée d’Art Moderne di Saint-Étienne. Questa installazione si compone di 17 elementi in marmo, gesso e tela che, pur nella loro apparente uniformità cromatica, nascondono materiali diversi. Le piccole sculture, simili a stanze o monadi, evocano una geografia immaginaria in cui lo sguardo dello spettatore si perde, stimolando la fantasia.

LEGGI ANCHE: — Comunicare l’arte su TikTok, l’approccio di Lavinia Giuliani: «Colloquiale e pop»

Episodio 2: Un’eterna ghirlanda brillante (2022)

13 febbraio – 12 marzo 2025

La seconda opera in esposizione è Un’eterna ghirlanda brillante, un’installazione composta da 19 elementi in ergal che richiamano costellazioni e corpi celesti come Orione e Vega. Il titolo omaggia il celebre saggio di Douglas Hofstadter, mentre la brillantezza dei materiali e la delicatezza delle forme celebrano il dialogo tra materia e immaginazione.

Episodio 3: Sante subito (2024)

12 marzo – 4 aprile 2025

Il terzo appuntamento presenta un’opera nuova, Sante subito, un ricamo in argento su prezioso damasco blu. Attraverso questa creazione, Dynys rende omaggio alle donne artiste come Eva Hesse, restituendo loro una centralità simbolica. La corona di spine, elemento ricorrente nell’opera, sottolinea la tensione tra sacrificio e riconoscimento nella storia dell’arte.

Chiara Dynys, Un’eterna ghirlanda brillante (febbraio 2025) / Immagine da Ufficio Stampa Chiara Dynys, Sante subito (marzo 2025) / Immagine da Ufficio Stampa

Episodio 4: Enlightening Books (2010/2024)

5 aprile – 7 maggio 2025

A chiudere il primo capitolo è Enlightening Books, parte di un progetto che l’artista porta avanti dal 2010. I 120 libri in vetro illuminati dall’interno rappresentano simbolicamente la luce della conoscenza, creando una biblioteca ideale disseminata nello spazio e nel tempo. Un’opera che continua a evolversi, intrecciando memoria personale e collettiva.

I capitoli successivi

Dal maggio 2025, il secondo capitolo, Attraversamenti, esplorerà il concetto di soglia, mentre da settembre, con Viaggio in Italia, Dynys si confronterà con immaginari classici e moderni, intrecciando cinema, arte e cultura popolare.

Chiara Dynys

Private Atlas

a cura di Alessandro Castiglioni

15 gennaio 2025 – 6 gennaio 2026

12 installazioni in 12 mesi

BUILDINGBOX

Via Monte di Pietà 23, 20121 Milano

Visibile 24/7

Immagini da Ufficio Stampa