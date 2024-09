Dal 13 dicembre 2024 al 9 marzo 2025 a Milano in mostra Tim Burton con ‘Tim Burton’s Labyrinth’: tutte le info.

Arriva a Milano Tim Burton’s Labyrinth, l’esperienza immersiva che guida i visitatori attraverso l’universo creativo e fantastico di Tim Burton. Si tratta della prima volta in Italia, in esclusiva alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 13 dicembre 2024.

Con oltre 650.000 visitatori tra Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino, la mostra – una creazione originale di LETSGO Company, in collaborazione con lo stesso Tim Burton e presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company e da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano – offre un percorso immersivo e interattivo che mette in risalto l’opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi disegni, dipinti e fotografie. Centinaia di opere create in oltre 40 anni di folgorante carriera.

Tim Burton’s Labyrinth aprirà al pubblico il 13 dicembre 2024 presso la Fabbrica del Vapore di Milano, invitando i visitatori di tutte le età a immergersi nel mondo di una delle menti creative più originali del nostro tempo e a scoprire i personaggi e le scene iconiche dei suoi film.

Tim Burton’s Labyrinth: in mostra l’universo di Tim Burton

Un vero e proprio labirinto permetterà ai suoi esploratori di scegliere un itinerario unico tra oltre trecento possibilità. Attivando un pulsante all’inizio del percorso inizierà il viaggio che ognuno potrà personalizzare durante il percorso aprendo le porte che desidera. Tim Burton’s Labyrinth esplora tra l’altro l’intera produzione di Tim Burton come illustratore, pittore, scrittore, sceneggiatore, fotografo e ovviamente regista.

L’emozionante viaggio nel labirinto include opere d’arte originali di Tim Burton, come scenografie ambientali e oltre centocinquanta disegni originali che spaziano dalle prime bozze alle sequenze animate realizzate durante la sua carriera, incredibili effetti speciali e di videomapping. I personaggi prendono vita nello spazio espositivo tra dipinti, bozzetti originali, opere d’arte animate, figure a grandezza naturale provenienti dai set dei film e dalle storie originali e straordinarie ricostruzioni scenografiche.

«Siamo felici di ospitare in Fabbrica del Vapore la grande e multiforme creatività di una delle icone del cinema contemporaneo – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Ho voluto fortemente che questa mostra abitasse gli spazi di Fabbrica proprio per lo spirito eclettico e multidisciplinare che caratterizza questo luogo, e che anche è la cifra di Tim Burton, artista poliedrico e geniale».

Informazioni

Web: www.timburtoexhibition.com

Mail: milan@timburtonexhibition.com

Orari di apertura

Da mercoledì a domenica – Ingresso ogni 30 minuti

Mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 (20:00 ingresso ultimo slot)

Venerdì e sabato dalle 10:00 alle 21:00 (21:00 ingresso ultimo slot) con chiusura dalle 14:00 alle 16:00

Domenica dalle 10:00 alle 20:00 (20:00 ingresso ultimo slot) con chiusura dalle 14:00 alle 16:00

Acquisto biglietti: Ticketone: www.ticketone.it