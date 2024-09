Ottava edizione per il concorso internazionale di arte contemporanea che premia talento e innovazione. Le novità.

Il Premio Mestre di Pittura, giunto nel 2024 alla sua ottava edizione, prosegue con il suo impegno nel promuovere l’arte pittorica contemporanea. Nel corso degli anni, infatti, la manifestazione si è affermata tra le iniziativi culturali di respiro internazionale, acquisendo sempre maggiore prestigio e visibilità. Così, la mostra delle opere finaliste presso il Centro Culturale Candiani è diventata un’importante attrazione per Mestre, contribuendo a farne un punto di riferimento per l’incontro e lo scambio artistico.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 650 candidati, provenienti sia dal Veneto sia da tutto il territorio nazionale, con una crescente presenza di artisti internazionali. Le opere finaliste spaziano tra tecniche e stili diversi, offrendo un ricco panorama dell’arte pittorica contemporanea. Come di consueto, una giuria tecnica ha selezionato 60 opere finaliste, esposte al pubblico in una mostra collettiva al Centro Culturale Candiani fino al 20 ottobre. Le opere sono inoltre pubblicate nel catalogo ufficiale della mostra e sul sito del premio.

Foto da Ufficio Stampa

Le novità e i premi 2024

Una delle principali novità di quest’anno è l’introduzione di un premio speciale che consiste in una Residenza d’Artista, assegnata all’autore ritenuto meritevole dalla giuria. La residenza si terrà presso il nuovo atelier situato nell’ex Emeroteca di Mestre, gestito dalla Fondazione Musei Civici di Venezia.

La giuria decreterà, inoltre, i vincitori dei tre Premi Acquisto:

Il primo premio prevede l’inclusione dell’opera nella Collezione Permanente di Ca’ Pesaro, oltre alla consegna di un trofeo in vetro realizzato dal maestro muranese Enrico Cammozzo.

prevede l’inclusione dell’opera nella Collezione Permanente di Ca’ Pesaro, oltre alla consegna di un trofeo in vetro realizzato dal maestro muranese Enrico Cammozzo. Il secondo premio vedrà l’acquisizione dell’opera da parte del Comune di Venezia e la sua esposizione presso il Municipio di Mestre.

vedrà l’acquisizione dell’opera da parte del Comune di Venezia e la sua esposizione presso il Municipio di Mestre. Il terzo premio prevede l’esposizione dell’opera presso istituzioni culturali locali.

Oltre ai Premi Acquisto, sono confermati il Premio Acquisto a Tema istituito dalla CGIA di Mestre e il Premio di Pittura Rotary Club Venezia Mestre, che quest’anno verrà donato all’IPAV e esposto all’Antica Scuola dei Battuti di Mestre.

Tutti i finalisti concorreranno anche per il Premio della Giuria Popolare, assegnato dai visitatori della mostra. Il trofeo in palio è una scultura in bronzo, intitolata “Airone” e realizzata da Silvia Dal Bianco, studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Foto da Ufficio Stampa

Oltre ai premi principali, l’organizzazione del Premio Mestre si riserva la possibilità di assegnare riconoscimenti aggiuntivi e borse di studio ai giovani artisti finalisti. La cerimonia di premiazione, che si terrà il 4 ottobre presso il Teatro Toniolo di Mestre, sarà un evento esclusivo su invito.

L’evento è organizzato dall’Associazione Il Circolo Veneto in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, e gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia.

I mercoledì del Premio Mestre di Pittura

Come per le edizioni precedenti, nel corso dell’esposizione dal 18 settembre al 16 ottobre, si terranno una serie di incontri, ospitati nella sala conferenze del Centro Culturale Candiani. Tutti di mercoledì, alle ore 18.00

18 settembre – presentazione del premio alla carriera: Paolo Patelli

25 settembre – presentazione del riconoscimento alla memoria: Giampaolo Domestici

9 ottobre – i personaggi del Premio Mestre: Mario Lucchesi

16 ottobre – presentazione delle opere premiate nella edizione 2024.

Foto da Ufficio Stampa