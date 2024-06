Fino al prossimo 25 novembre, la Domus Lascaris di Torino ospita le opere di Roberta Bertazzini sul tema dell’impermanenza.

Inaugurata il 25 giugno, presso Domus Lacaris a Torino è visitabile fino al prossimo 25 novembre la nuova mostra di Roberta Bertazzini ANITYA. L’esposizione comprende una collezione di opere dell’artista dedicate al tema dell’impermanenza, ovvero consapevolezza dell’essenza effimera di ogni elemento materiale e della metamorfosi di fenomeni ed emozioni.

Promossa dal Gruppo Building, ANITYA si articola in dieci opere (tra sculture e installazioni) fruibili in ogni momento della giornata lungo le vie Lascaris, Francesco d’Assisi e Dellala. E a completare il racconto artistico sono previsti anche incontri con l’artista per un’esperienza creativa personale e del tutto inedita. Proprio la collaborazione dei visitatori, infatti, permetterà a Roberta Bertazzini di dare vita un’opera collettiva sulla fragilità e la bellezza del cambiamento.

Foto da Ufficio Stampa

«Le opere di Roberta Bertazzini ci offrono uno sguardo intimo e profondo sulla mutevolezza della materia e dell’esperienza umana»,dichiara Luca Boffa, CEO del Gruppo Building – «Roberta ha già firmato in passato l’opera permanente che caratterizza la hall di Domus Lascari ma è con questa esposizione che abbiamo modo di scoprire a pieno la ricerca e le sfaccettature della sua arte, che è in continuo divenire».

Ma cosa significa ‘anitya’? Il termine deriva dal sanscrito e, nella dottrina buddhista, significa proprio ‘impermanenza’. Attraverso riflessione su tale concetto, l’artista porta in superficie il senso del cambiamento e la mutevolezza che si esprimono attraverso l’atto creativo che trasforma la materia. Esattamente come succede per l’uomo, questa vive un’evoluzione, disgregandosi e mutando attraverso processi quali l’ossidazione, la rottura e alterazioni secondo le leggi della fisica.

Foto da Ufficio Stampa

L’artista

Roberta Bertazzini (Torino, 1969) ha dedicato la sua carriera alla ricerca e all’esplorazione della bellezza nella trasformazione. Il suo lavoro si distingue per il rapporto tattile con la materia e per la capacità di manipolare materiali differenti. Le installazioni, spesso in contesti architettonici, trasformano gli ambienti in tele espressive.

È il caso di Oxidum, realizzata nel 2020, integrata nella struttura di Domus Lascaris che fa da sfondo a tutte le esposizioni di arte contemporanea che la galleria ospita.

ANITYA DI ROBERTA BERTAZZINI

DA MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024 A LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024

DOMUS LASCARIS, VIA LASCARIS 7, TORINO

Immagini da Ufficio Stampa