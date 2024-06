Dal 28 giugno al 5 agosto La Milanesiana ospita la mostra ‘Cosmo Sallustio. Il colore dell’anima’ alla Galleria Ceribelli di Bergamo.

Dal 28 giugno al 5 agosto La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita la mostra Cosmo Sallustio. Il colore dell’anima alla Galleria Ceribelli di Bergamo (via San Tomaso, 86). Cosmo Sallustio (Molfetta 1930 – Roma 2010) è rimasto all’ombra del mercato e della critica. Per questo, la mostra de La Milanesiana – in cui sono esposte 42 opere, tra cui oli su legno, acquerelli, chine e disegni a matita – è un vero evento, che ne suggella la grandezza. Consapevolmente estraneo alle tendenze a lui contemporanee dell’Informale e della Transavanguardia, Sallustio sceglie la strada del figurativo, e la propone sia in pittura che in scultura, di cui in mostra si espone il Cristo risorto, altezza oltre 2 metri, in lamiera di zinco saldata a stagno (1980), realizzato grazie a un argano issato sul tavolo di cucina: un’opera straordinaria.

LEGGI ANCHE: ‘Miró – Il costruttore di sogni’, a Roma l’esposizione dedicata all’artista catalano

I soggetti sono sia familiari che civili o religiosi. I colori spesso squillanti. Pur nella varietà, anche tecnica, lo sguardo di Sallustio resta riconoscibile: un’indagine figurativa che è sempre psicologica, e rimanda sempre alla concretezza delle figure umane nella loro quotidianità.

Cosmo Sallustio, la mostra a Bergamo

«Mio padre era soprattutto uno studioso e un uomo di grande cultura, i suoi studi non sono mai cessati, spaziavano dalla scienza alla filosofia, dalla matematica alla letteratura, religione, politica e ovviamente all’arte. […] – dice Monica Sallustio – Forse, proprio quella saggezza dall’animo sensibile, abbinata a quelli che lui percepiva come fallimenti hanno contribuito al proliferare di una visione pessimistico ossessiva nei confronti della società, della famiglia, della vita».

L’inaugurazione si terrà venerdì 28 giugno alle ore 16.00 presso l’Accademia Carrara (piazza Giacomo Carrara, 82). Interverranno Monica Sallustio, Vittorio Sgarbi, Mario Andreose, Martina Bagnoli (Direttrice della Fondazione Accademia Carrara) e Elisabetta Sgarbi. Per partecipare all’inaugurazione, prenotarsi a questo link.

La mostra è a cura di Monica Sallustio e Elisabetta Sgarbi.

Progetto di allestimento Luca Volpatti.

In collaborazione con Galleria Ceribelli e Ciaccio Arte.

Apertura mostra Cosmo Sallustio. Il colore dell’anima: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Domenica e lunedì su appuntamento.