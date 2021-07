I BTS al Men’s Fall-Winter 2021 Show di Louis Vuitton a Seoul

Il 7 luglio i BTS sono stati protagonisti del Fashion Show di Louis Vuitton a Seoul. Ecco il video.

I BTS parteciperanno al fashion show di Louis Vuitton che si terrà il prossimo 7 luglio alle 7pm (ora coreana). Ad annunciarlo è stata la stessa Big Hit sui social.

«Siamo emozionati di prendere parte allo show di Louis Vuitton a Seoul! – si legge su Twitter – Questo tweet è un reminder per vedere lo show il 7 luglio alle 7 (ora coreana)».

Nulla di nuovo, in realtà, visto che lo scorso aprile Louis Vuitton aveva annunciato che i BTS sarebbero diventati i global ambassadors del brand. Lo show sarà live in streaming su YouTube (trovate il link sotto all’articolo), ma la Big Hit ha mandato anche alcuni inviti per permettere agli ARMY di vedere lo show su Twitter. Per la precisione si tratterà del Men’s Fall-Winter 2021 Show in Seoul.

In Italia, ricordiamo, sarà possibile vedere il fashion show a partire dalle 12 del 7 luglio.

Virgil Abloh, direttore artistico di LV, si era definito «impaziente per questa meravigliosa partnership che aggiunge un nuovo moderno capitolo alla casa di moda, unendo il lusso alla cultura contemporanea». E, in una story su Instagram, aveva condiviso un’immagine che immortalava – per la gioia dei fan – un suo confronto con i BTS.