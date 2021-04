I BTS nuovi brand ambassador per Louis Vuitton

I BTS sono i nuovi House Ambassador di Louis Vuitton. Tutte le dichiarazioni e la foto (a sopresa) condivisa da Virgil Abloh.

Louis Vuitton ha annunciato ufficialmente la collaborazione con i BTS. In realtà più di una collaborazione, perché – come scrive la celebre casa di moda francese – i BTS saranno i nuovi House Ambassadors.

«I BTS, icone pop conosciute in tutto il mondo, sono note per i loro messaggi edificanti che impartiscono un’influenza positiva. – scrive LV su Twitter – Louis Vuitton è felicissimo di dare il benvenuto a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e JungKook».

A scatenare le folle è stato però Virgil Abloh, direttore artistico di LV. Abloh ha rilasciato una dichiarazione, definendosi «impaziente per questa meravigliosa partnership che aggiunge un nuovo moderno capitolo alla casa di moda, unendo il lusso alla cultura contemporanea». E, in una story su Instagram, ha condiviso un’immagine che sembra ritrarlo in un confronto con i BTS (rivelando involontariamente J-Hope completamente biondo e JungKook con i capelli viola). Un fotogramma che ha prevedibilmente scatenato i social.

Nel comunicato diramato da Louis Vuitton, I BTS commentano la nuova partnership sostenendo che diventare «brand ambassador globali per Louis Vuitton è per noi un momento veramente emozionante».