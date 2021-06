‘Butter’ in vetta alla Billboard Hot 100: è la quarta canzone dei BTS al N. 1 in nove mesi

'Butter' conquista la vetta della Billboard Hot 100, rendendo i BTS come gruppo alla stregua dei Jackson 5 (negli anni '70).

Butter dei BTS debutta alla prima posizione della Billboard Hot 100. Un risultato che arriva poco dopo l’opening ceremony dell’evento BTS Festa 2021 e che i Bangtan Boys stanno festeggiando con gli ARMY sui social.

Il risultato è del resto da celebrare. Si tratta infatti del quarto brano dei BTS ad aver conquistato la posizione numero 1 della classifica dopo Dynamite, Savage Love (Laxed Siren Beat) e Life Goes On. Butter è inoltre la 154esima canzone della storia ad aver debuttato direttamente in vetta alla chart.

Ma c’è di più. Butter è la quarta canzone dei BTS al numero 1 in un arco di nove mesi (dalla classifica del 5 settembre 2020 a quella del 5 giugno 2021). Si tratta dell’arco più veloce nella storia della classifica Billboard da quando Justin Timberlake ottenne lo stesso risultato in sette mesi e due settimane nel 2006-2007. Come gruppo però, i BTS sono la band più veloce della storia dai tempi dei Jackson 5 (parliamo quindi degli anni ’70). Come loro, in generale, solo i Beatles, Mariah Carey, Paula Abdul, The Supremes e i già citati Jackson 5 e Justin Timberlake.

I BTS hanno ringraziato gli ARMY sui social per il supporto