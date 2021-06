BTS Festa 2021 al via: la timeline dell’evento che celebra l’ottavo anniversario dei BTS

BTS Festa 2021 al via: la 'cerimonia di apertura' ha regalato agli ARMY una serie di ritratti di 'famiglia'. La timeline dell'evento.

Tutto è pronto per celebrare l’ottavo anniversario dei BTS, ovviamente con BTS Festa 2021. Per chi non ne fosse a conoscenza, BTS Festa è un evento annuale durante il quale i BTS festeggiano il loro compleanno insieme agli ARMY, pubblicando contenuti esclusivi, canzoni speciali, foto e molto altro nell’arco di 10-14 giorni. Sempre nella prima settimana di giugno, perché il debutto dei BTS risale proprio al 13 giugno 2013.

BTS Festa 2021, la schedule

I BTS hanno reso nota la timeline dell’evento a fine maggio. Si inizia ovviamente con la cerimonia di apertura e si conclude il 13 giugno con l’Army Store. Ecco la timeline nel dettaglio.