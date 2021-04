BTS, annunciato il Bang Bang Con 2021: tutte le info

I BTS hanno annunciato su Twitter il Bang Bang Con 2021: ecco tutte le info sull'evento. Quando si terrà e dove seguirlo.

I BTS hanno annunciato – a mezzo Twitter – il Bang Bang Con del 2021. L’evento è previsto per il 17 Aprile alle 3 pm in Corea del Sud (in Italia saranno quindi le 8 di mattina). I Bangtan Boys hanno svelato l’evento con un coloratissimo teaser poster su Twitter scrivendo «Knock knock, è la stanza degli ARMY?». Gli hashtag poi hanno fatto il resto – Bang Bang Con 21, Un anno è già passato, Proprio come aprile dell’anno scorso, Il concerto dei BTS che puoi goderti dalla tua stanza.

Il Bang Bang Con del 2020 era infatti avvenuto in streaming lo scorso aprile (per esattezza il 18 e 19 aprile 2020). A giugno i BTS erano invece tornati con un intero concerto, il Bang Bang Con: The Live (entrato nel Guinness dei Primati come il concerto live in streaming con il maggior numero di spettatori di sempre). L’evento potrà essere seguito sul canale YouTube dei BTS (BangtanTV). Vi basterà dunque sintonizzarvi sul canale YouTube dei BTS per ammirare le performance. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul Bang Bang Con 2021!

