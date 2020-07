BTS, il Bang Bang Con The Live nel Guinness dei Primati

Il Bang Bang Con The Live dei BTS è il concerto live in streaming con il maggior numero di spettatori di sempre (756mila fan da più di 100 paesi.

Che il Bang Bang Con The Live dei BTS fosse stato un successo senza precedenti e un concerto da record era cosa già nota, ma ora la conferma arriva direttamente dal sito dei Guinness Worls Records (se mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio). La band coreana guadagna il titolo ed entra nel Guinness dei primati con il concerto live in streaming con il maggior numero di spettatori di sempre.

Bang Bang Con The Live: i dati del sito Guinness World Records

Ecco i dati confermati dal sito guinnessworldrecords.com: il concerto che si è tenuto il 14 giugno in streaming è stato visto da 756mila fan, collegati da più di 100 paesi. Durante il live, che i BTS hanno deciso di organizzare per rendere felici e meno nostalgici i loro fan (gli ARMY, per chi ancora non lo sapesse), si è svolto ovviamente senza pubblico. La scaletta contava 12 brani, tra le vecchie hit del gruppo e i loro successi più recenti (a sorpresa, i ragazzi hanno eseguito anche il remix di Boy With Luv con una nuova coreografia e cantato un breve pezzo di UGH!, uno dei brani che i fan stanno attendendo di vedere live con più impazienza).

Sicuramente a favore dell’evento la fortissima interattività garantita durante il live. Non solo era possibile collegare le Army Bomb al sistema della piattaforma streaming, ma i sette ragazzi hanno interagito con i fan attraverso una chat creata appositamente e che gli idol hanno letto in varie parentesi del Bang Bang Con.

Insomma, i BTS hanno fatto il possibile per trasformare l’evento in qualcosa di indimenticabile, visto che il 2020 è l’anno dei festeggiamenti del loro settimo anniversario e aver dovuto annullare i concerti e le promozioni per Map od The Soul: 7 è stato un duro colpo non solo per i fan ma per gli stessi BTS, come hanno ripetuto spesso i membri nelle dirette durante la quarantena.

“Anche se non possiamo vederci di persona questa volta, stiamo facendo il possibile per crescere come gruppo. – ha dichiarato Jimin – Speriamo che anche voi possiate superare questo periodo trovando la gioia nelle piccole cose”.

BTS, non solo Bang Bang Con The Live: ecco tutti i record

Il record per il concerto in streaming più visto di sempre si aggiunge agli altri titoli dei BTS. Sono i primi artisti K-Pop a ottenere la posizione numero 1 nelle classifiche americane e quelli con il maggior numero di vendite in Corea del Sud. I BTS sono inoltre le celebrità con il più alto livello di coinvolgimento su Twitter.

Inoltre, a marzo del 2019, hanno ottenuto il record per l’hashtag più usato in 24 ore. #TwitterBestFandom è stato infatti twittato per ben 60,055,339 volte. Infine, in tre ore e 31 minuti hanno raggiunto più di un milione di followers su Tik Tok, diventando i tik tokers (se così possiamo dire) più rapidi nel superare il milione di seguaci.