BTS da record nel 2020: come loro solo i Beatles

I BTS e i Beatles sono gli unici due gruppi ad aver venduto oltre 1 milione di copie dei loro album in questo 2020. L'album 'Map of the Soul 7: The Journey' è già da record.

I BTS continuano a infrangere record e ad eguagliare la band più celebre del mondo, i Beatles.

Stando a una recente ricerca di Forbes America, che ha analizzato i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear Report, l’album Map of the Soul: 7, pubblicato a febbraio dalla boy band coreana, ha stabilito un importante risultato nel 2020. È infatti l’album fisico più venduto nel 2020 e l’unico ad aver venduto in America più di 500 mila copie fisiche. Inoltre, contando tutti i formati, è il nono album più venduto dell’anno con oltre 842 mila unità derivate da vendite fisiche, download e stream.

In questi giorni sono inoltre usciti il nuovo album Map of the Soul 7 ∼ The Journey (interamente in lingua giapponese) e il singolo Your Eyes Tell (composto da JungKook): entrambi sono già al numero 1 su iTunes in 54 paesi, Italia compresa.

Il disco coreano Map of the Soul: 7 aveva raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese.

La boy band ha inoltre totalizzato oltre 1.41 milioni di copie (intendendo quello che in gergo si chiama album equivalent unit) nella prima parte di questo 2020. Solo un altro gruppo ha venduto in America più di 1 milione di copie e quel gruppo, a cui ora i BTS vengono giustamente paragonati, sono ovviamente i Beatles.

Come sottolinea Forbes America nel suo articolo, dopo più di 50 anni dal loro scioglimento i Beatles rimangono la più importante rock band con più di 1.094 milioni di copie (parliamo sempre di album-equivalent units) nei primi 6 mesi di questo 2020.

Map of the Soul 7: The Journey

Nel nuovo album dei BTS sono presenti due nuove canzoni in giapponese: Stay Gold, colonna sonora della serie TV giapponese Rasen no Meikyuu – DNA Kagaku Sousa e che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare) e il brano Your Eyes Tell, una canzone coscritta insieme a JungKook.

Nel disco, disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard) saranno presenti anche le hit ON, Black Swan, Make It Right e Dionysus, registrate per l’occasione in giapponese. Inoltre, il disco conterrà la mega hit Lights, certificata dalla RIAJ (Recording Industry Association of Japan) a luglio 2019 come MILLION-Seller, Boy With Luv-Japanese ver. e altri brani.

La limited edition A e B includeranno anche un video disc con i video di Stay Gold e il making of oltre ad altri video.

Le Limited edition C e D includeranno un libretto di 56 pagine con foto esclusive e mai viste del BTS.

Inoltre, ogni edizione conterrà cartoline disponibili solo fuori dal Giappone.