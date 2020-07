Top of the Music: Marracash in vetta nel primo semestre del 2020

C’è tanta musica italiana nella classifica FIMI/GfK con gli album più venduti nei primi sei mesi del 2020: in vetta Marracash seguito da tha Supreme e Me contro Te. La Top Ten.

Parla italiano la musica più apprezzata nei primi sei mesi del 2020. A diffondere i dati ufficiali su album e singoli più venduti è FIMI/GfK, che ha rilasciato la Top of the Music semestrale (27 dicembre 2019 – 25 giugno 2020) a chiudere uno dei semestri più atipici di sempre anche nei consumi musicali.

Per la prima volta, infatti, la chart degli album – comprende vendite in formato fisico, download e streaming audio premium – non contempla nessun artista straniero nelle prime venti posizioni, popolate invece dal solo repertorio nazionale.

In vetta c’è l’album Persona di Marracash seguito da Tha Supreme con 23 6451 e, al terzo posto, dai Me contro Te con il loro Fantadisco. Si ferma, quindi, a un soffio dal podio Ghali con il suo DNA mentre i Pinguini Tattici Nucleari si attestano al quinto posto con Fuori dall’hype Ringo Starr.

Di seguito la Top Ten completa relativa ai dischi più venduti nel primo semestre 2020:

Persona – Marracash 23 6451 – Th Supreme Il Fantadisco dei Me contro Te – Me contro Te DNA – Ghali Fuori dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari Reale – J-Ax Cip! – Brunori Sas Colpa delle Favole – Ultimo Accetto Miracoli – Tiziano Ferro Playlist Live – Salmo

Maggiormente esterofila, invece, la Top Ten dei singoli (download + streaming audio premium), dominata dalla hit Blinding Lights di The Weekend seguita da Good Times di Ghali e Tha Supreme con la traccia blun7 a swishland a completare il podio dei medagliati.

Per quanto riguarda, infine, la Top of the Music dei vinili svetta la medaglia d’oro ai Pink Floyd: l’intramontabile The Dark Side of the Moon è primo tra il vinile più venduto dell’ultimo semestre in Italia.

Foto da Ufficio Stampa Valentina Aiuto