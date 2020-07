Su Spotify disponibili le classifiche dei migliori Podcast

Le due classifiche offrono agli utenti uno strumento semplice ed affidabile per scoprire nuovi podcast, mentre per i podcaster aumentano le opportunità per far conoscere i propri contenuti.

Il mondo dei podcast è in grande crescita, sempre più ricco di contenuti interessanti da esplorare. Per permettere agli utenti di scoprire facilmente nuovi podcast da aggiungere alla propria lista di ascolti, Spotify rende disponibili in Italia due speciali classifiche: Top Podcast e Podcast di Tendenza.

Le due chart – che arrivano in altri 25 paesi oltre l’Italia – offrono agli ascoltatori una risorsa accurata ed affidabile per scoprire gli show più ascoltati e i trend del momento, concedendo allo stesso tempo ai podcaster l’opportunità di diffondere i propri contenuti e farsi conoscere da un pubblico più vasto.

Gli utenti potranno trovare i Top Podcast e i Podcast di Tendenza su iOS e Android seguendo il percorso Ricerca/Sfoglia > Podcast > Classifiche Podcast. Ecco cosa troveranno:

Podcast di Tendenza: Questa classifica riporta i contenuti in ascesa, le tendenze del momento. Con un algoritmo unico che permette di scoprire i podcast appena lanciati, questa chart offre agli utenti una grande varietà di opzioni tra cui scegliere, e ai creator la possibilità di scalare le classifiche e raggiungere un nuovo pubblico. Al momento, tra i principali Trending Podcast ci sono:

Spotify, Podcast di Tendenza:

Monologato Podcast – Filippo Ruggeri

Muschio Selvaggio – Fedez e Luis Sal

Elio e le storie Tech – Samsung Italia

Da Costa a Costa – Piano P

Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia – Curato da: Fabrizio Mele

The Essential – Will Media

Parliamo di Cose – Jacopo D’Alesio (Jakidale)

Blu Notte – Misteri Italiani – Curato da: Michele D’Innella

Speaking English Now Podcast with Georgiana – Georgiana

Demoni Urbani – Gli Ascoltabili

Top Podcast: Questa classifica include i podcast più popolari determinati dai recenti numeri degli ascolti. Aggiornata mensilmente, questa classifica rappresenta una risorsa accurata e aggiornata per scoprire i podcast più ascoltati. Al momento i Top Podcast includono:

Spotify, TOP 10 Podcast:

Muschio Selvaggio – Fedez e Luis Sal

Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia – Curato da: Fabrizio Mele

Blu Notte – Misteri Italiani – Curato da: Michele D’Innella

The Essential – Will Media

Marco Montemagno – Il Podcast – Marco Montemagno

Morgana – storielibere.fm

Daily Cogito – Rick DuFer

Speaking English Now Podcast with Georgiana – Georgiana

Parliamo di Cose – Jacopo D’Alesio (Jakidale)

Da Costa a Costa – Piano P

Contestualmente al lancio di queste due classifiche, è stata aggiornata l’esperienza di prodotto all’interno di Spotify for Podcasters – con l’aggiunta di notifiche che avvisano i podcaster quando i loro contenuti entrano in classifica. Insieme alla notifica, riceveranno anche una card che possono utilizzare come visual per condividere il loro successo sui social.

Con oltre un milione di podcast disponibili, Spotify offre un catalogo completo per seguire i tuoi contenuti preferiti. La grande varietà dell’offerta rende necessaria l’introduzione di strumenti che permettano agli ascoltatori di orientarsi al meglio e trovare nuovi podcast e nuovi creator da ascoltare. Con contenuti curati come le nostre nuove Classifiche Podcast, stiamo rendendo la scoperta di nuovi podcast più semplice per gli ascoltatori di tutto il mondo.