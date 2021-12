La musica su TikTok nel 2021: i protagonisti e le canzoni dell’anno

La piattaforma più amata dai giovani è specchio del mondo anche attraverso la musica, colonna sonora di un racconto tutto italiano.

“Tra TikTok e la musica c’è un rapporto intrinseco”. Così la Music Content Manager di TikTok Italia Giulia Lizzoli definisce la connessione tra la piattaforma più amata dalla Generazione Z (e non solo) e il mondo delle note. Una relazione che sa di scoperta e che fa dell’esperienza musicale uno degli aspetti centrali del linguaggio e delle interazioni fra creator.

Come Lizzoli ha illustrato nell’evento di fine anno 2021 su TikTok, i dati parlano chiaro su quanto la musica si muova sulla piattaforma e grazie alla piattaforma stessa. “Secondo una ricerca, l’80% degli intervistati ha dichiarato di scoprire nuova musica grazie a TikTok. Non solo, il 47% aggiunge ai preferiti nuove canzoni dopo averle scoperte fino visitare il profilo dell’artista”. Un circolo virtuoso, dunque, che alimenta gli ascolti e sostiene l’industria discografica anche al di fuori del mondo virtuale.

Del resto sono sempre più numerosi anche gli artisti che si affidano a TikTok per regalare ai fan esperienze inedite grazie a live in location esclusive. Solo nel 2021, tra gli italiani, hanno scelto la piattaforma Emanuele Aloia (agli Uffizi di Firenze), Alessandra Amoroso con uno speciale set e Alessandro Martire con il Floating Moving Concert sul Lago di Como. E spostandoci oltre i confini, non si può non citare le TikTok LIVE di The Weeknd e di Ed Sheeran per TikTok UEFA EURO 2020.

E che dire dei Måneskin? La band protagonista dell’anno ha spopolato anche su TikTok con il successo globale di Beggin’, brano utilizzato in oltre 10 milioni di video creati dagli utenti. Inoltre, la community si è collegata da tutto il mondo per seguire la rock band italiana in concerto a Berlino dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest.

Un anno di musica su TikTok: la colonna sonora del 2021

In Italia, il 2021 ha visto protagonisti oltre a Damiano & Co. anche Colapesce e Dimartino: la loro hit sanremese Musica Leggerissima ha ispirato la creatività degli utenti, comprese istituzioni del mondo della cultura. E ancora, tra i titoli più popolari dell’anno ci sono MI FAI IMPAZZIRE di BLANCO & Sfera Ebbasta, malibu di sangiovanni e Quanto di vorrei di Chiello & Shablo. Coro azzurro (feat. Arisa & Ludwig, Gli Autogol & DJ Matrix), invece, è stato l’inno prescelto in app per tifare #ForzaAzzurri durante #EURO2020.

Ma nella playlist del 2021 c’è spazio anche per qualche riscoperta: è il caso di un classico del passato come Bongo cha-cha-cha di Caterina Valente. Uscita nel 1959, la canzone è diventata virale su TikTok a marzo 2021 grazie a un trend comedy, ha raggiunto oltre 2.6 milioni di video creati sulla piattaforma.

Tutte le altre chart musicali, dalle canzoni italiani più utilizzate in app agli artisti più seguiti, nel nostro fotoracconto.

