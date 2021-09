Alessandro Martire, ecco chi è il pianista che ha suonato per Fedez e Chiara Ferragni

Per il terzo anniversario di matrimonio, Fedez ha dedicato a Chiara Ferragni una canzone accompagnato dal compositore Alessandro Martire sulle acque del Lago di Como.

Serata speciale per la coppia dei Ferragnez, che il 1° settembre ha festeggiato il terzo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, Fedez ha sorpreso la moglie con una speciale esibizione su una piattaforma galleggiante nel Lago di Como. A lei, l’artista – reduce dalla performance con Achille Lauro e Orietta Berti all’Arena di Verona – ha regalato un’esibizione intima dedicandole una canzone inedita.

“Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”. Queste le parole che accompagnano le stories di Federico Lucia e che fanno parte del testo dell’inedito. Oltre a notare il romanticismo del momento, molti si sono chiesti chi fosse il pianista che ha suonato per Fedez e Chiara. Ecco di chi si tratta.

È Alessandro Martire, giovane compositore comasco che è già una certezza della musica classica italiana nel mondo. Con lo speciale Floating Moving Concert, si è esibito letteralmente sul suo lago suonando con il suo fedele pianoforte alcuni brani tratti dall’album “Share the world”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Sul lago di Como con il Floating Moving Concert

Martire, fra gli artisti d’eccellenza di Carosello Records, ha quindi messo a disposizione della coppia di celebrities il medesimo set. Sulla piattaforma spicca l’iconico pianoforte personale Waves, esemplare unico dal design raffinato e in perfetta armonia con le onde, disegnato dallo stesso artista.

E per chi, ora, si è incuriosito la prossima occasione per ascoltare la musica di Martire è via social. Il 20 settembre, infatti, TikTok trasmette in esclusiva alle 19:00 Floating Moving Concert tenutosi il 31 agosto 2021 a Cernobbio. Ideato, organizzato e performato dall’artista stesso, l’evento ha registrato il tutto esaurito, tornando in presenza come main event della terza edizione del LEJ Festival.

Il Floating Moving Concert è una performance unica e innovativa che unisce musica e paesaggio in un viaggio tra natura, bellezza e musica. Un concerto su una piattaforma galleggiante mobile trainata da un motoscafo elettrico ed ecologico, che porta la musica proprio sullo specchio d’acqua del lago di Como. L’idea è quella di creare una passeggiata musicale godibile da tutto il lungolago.

Foto di Alessandro Farigu da Ufficio Stampa Carosello Records

Foto di Alessandro Farigu da Ufficio Stampa Carosello Records

Chi è Alessandro Martire

Rappresentante della nuova generazione di pianisti neoclassici, Alessandro Martire (classe 1992) è ambasciatore del made in Italy nel mondo. Dopo la pubblicazione, nel 2020, del fortunato album “Share the world” ha ricevuto il Nations Artistic Award, nell’ambito delXIV Premio Cinematografico delle Nazioni, e il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera.

Nelle sue composizioni, l’artista miscela musica classica contemporanea, pop, minimalista e crossover. Peculiarità che gli ha permesso di raggiungere uno stile personalissimo apprezzato dal pubblico, dalla critica e da grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore (National Geographic, Allianz, Alitalia, Cathay Pacific) e che lo hanno invitato come ospite d’onore in prestigiosi eventi aziendali.

La sua attività concertistica con musiche originali lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo, con già all’attivo tour in Cina, Russia, Corea, Stati Uniti e Regno Unito, solo per citare alcuni dei paesi che ha toccato con la sua musica.

LEGGI ANCHE: RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, Marco Mengoni è il re dell’estate

Foto di Alessandro Farigu da Ufficio Stampa Carosello Records