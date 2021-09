RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, Marco Mengoni è il re dell’estate: le parole dell’artista

Con nove settimane in vetta alla classifica dei brani estivi, ‘Ma Stasera’ di Marco Mengoni si laurea tormentone al Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5.

È Marco Mengoni il re dell’estate. Con il singolo Ma Stasera il cantautore si è aggiudicato l’edizione 2021 di RTL 102.5 Power Hits Estateil cui evento finale ha infiammato l’Arena di Verona. In vetta alla classifica per nove settimane consecutive su dieci, il brano – prodotto da Purple Disco Machine – ha riportato sul palco un Marco Mengoni più emozionato che mai.

“Questo riconoscimento unisce due elementi importantissimi per la musica”, ha dichiarato a caldo l’artista. “La radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso. Ed è bellissimo riceverlo qui all’Arena di Verona”, ha detto ancora. “È un luogo simbolo della musica, e davanti a questo pubblico che è il cuore di questo riconoscimento. E dopo aver cantato con la mia band in questa serata unica”.

Elegantissimo per la prima uscita, più casual al secondo passaggio, Mengoni non ha nascosto l’entusiasmo e insieme la tensione di questo ritorno. Da lunghi mesi, infatti, era lontano dalla dimensione live e come ci ha confidato prima di ritirare il premio “essere sul palco, vedere le luci davanti e avere un pubblico” è stata una bella botta di adrenalina.

“Grazie alla famiglia di RTL 102.5 che da subito ha accolto con entusiasmo la canzone – ha concluso Mengoni – e a tutti voi che avete scelto Ma stasera come colonna sonora di questa estate e ancora la portate con voi.”

La musica dal vivo è tornata protagonista con RTL 102.5 Power Hits Estate, show totalmente Covid-Free che ha visto alternarsi oltre cinquanta artisti italiani ed internazionali per quattro ore di diretta. Un segnale che il settore dello spettacolo c’è, non si arrende ed è pronto a fare la sua parte nel pieno rispetto di tutte le norme.

Foto di Luca Marenda da Ufficio Stampa RTL 102.5