RTL 102.5 Power Hits Estate 2021: i Duran Duran super ospiti a Verona

Per l’evento all’Arena di Verona martedì 31 agosto, i Duran Duran presentano dal vivo in anteprima assoluta il nuovo singolo.

A poche ore dal gran finale di RTL Power Hits Estate 2021 in scena all’Arena di Verona martedì 31 agosto, l’emittente annuncia i super ospiti. E che ospiti: si tratta dei Duran Duran, sul palco dell’anfiteatro veronese per presentare in anteprima assoluta il nuovo singolo. La band, infatti, proporrà live il prossimo estratto dall’album ‘Future Past’, progetto in uscita per Tape Modern/BMG il 22 ottobre 2021.

“Siamo orgogliosi che i Duran Duran abbiano scelto la nostra grandissima manifestazione RTL 102.5 Power Hits Estate all’interno della spettacolare Arena di Verona, per il lancio internazionale del loro nuovo singolo”. Questo il commento del Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci. Si impreziosisce, così, un cast già ricchissimo che porta in un’unica serata la migliore musica della stagione estiva.

Nella cornice prestigiosa dell’Arena, infatti, viene decretata la canzone che più ha segnato l’estate 2021. Finora la classifica settimanale rilasciata da RTL 102.5 ha visto al primo posto, per ben nove volte consecutive, il singolo Ma Stasera di Marco Mengoni: sarà lui il re di Power Hits Estate? A presentare l’evento sono Angelo Baiguini, Federica Gentile e Massimo Giletti nella prima parte. Quindi, la sezione dedicata alla gara, il timone passa a Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e, per la prima volta, Paola Di Benedetto.

Gli artisti all’Arena di Verona: dove seguire l’evento

Oltre ai Duran Duran la serata finale di RTL Power Hits Estate 2021 vede on stage (in ordine alfabetico):

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Alvaro Soler

Ana Mena

Annalisa

Baby K

Blanco

Bob Sinclar

Boomdabash

Caparezza,

Carl Brave

Carmen Consoli

Colapesce,

Cristiano Malgioglio

Dimartino

Dotan

Elettra Lamborghini

Emma

Evry

Fabio Rovazzi

Federico Rossi

Fedez

Francesca Michielin

Fred De Palma

Gianni Morandi

Giusy Ferreri

Goodboys

Irama

Jake La Furia

J-Ax, Kungs

La Rappresentante Di Lista

Loredana Bertè

Madame

Mahmood

Marco Mengoni

Michele Bravi

Molly Hammar

Noemi

Orietta Berti

Ornella Vanoni

Riton

Rocco Hunt

Samuel

Sangiovanni

Sfera Ebbasta

Sophie And The Giants

Sottotono

Takagi & Ketra

Tecla

Lo show va in onda in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta, in contemporanea su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e TV8 (tasto 8 del telecomando) e in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. Sarà inoltre sempre disponibile on demand su Sky e visibile su Sky Go.

Foto Kikapress