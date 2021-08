Gli ABBA sbarcano su TikTok, tutte le hit disponibili per i creator

Settimana di novità per gli ABBA che, in attesa di annunciare i nuovi progetti, sbarcano su TikTok rendendo disponibile l’intero catalogo.

Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid ovvero gli ABBA sono sbarcati su TikTok, accolti da migliaia di commenti entusiasti dei fan. Il gruppo svedese ha, infatti, deciso di aprire un ufficiale sulla nota piattaforma social in cui renderà disponibile alla community il proprio catalogo di canzoni. Continua, così, la rivoluzione del fenomeno musicale che ha segnato la storia del pop europeo e mondiale alla vigilia della pubblicazione di nuovi inediti.

Non a caso Thank You For The Music – oltre a essere il titolo di una delle hit – è il commento più frequente che si legge in rete. Da Waterloo con cui si imposero a livello globale nel 1974, i quattro si sono imposti come uno dei gruppi più amati di tutti i tempi. D’ora in poi i creator di TikTok potranno usufruire dei brani più celebri degli ABBA da inserire nei loro contenuti.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid”, commenta Paul Hourican, Head of Music Operations di TikTok. “Offriranno la loro incredibile musica ai fan vecchi e nuovi di tutto il mondo. La loro capacità di creare testi unici si traduce in uno dei cataloghi musicali più riconoscibili mai creati, che va oltre le generazioni ispirando da decenni appassionati di musica di tutte le età”.

Continua Hourican: “Con le sue creazioni, la nostra community ci ha già dimostrato con quanta impazienza attendesse l’arrivo della loro musica. Non vediamo l’ora di scoprire quanto ancora gli ABBA sapranno ispirare una nuova generazione di fan. Dando vita a un’ondata di rinnovata creatività musicale, ispirata a successi che hanno definito il pop per tanto tempo”.

Il canale ufficiale degli ABBA è live su @ABBA con il primo video degli svedesi che presenta un’inedita versione per pianoforte di Dancing Queen. In attesa di giovedì 2 settembre, quando la band pare abbia intenzione di svelare tanti nuovi progetti.

Foto da Ufficio Stampa Tik Tok