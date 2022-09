Estate 2022, gli ascolti Spotify incoronano Fedez, Tananai e Mara Sattei

Spotify svela le canzoni più popolari dei mesi estivi che vedono in vetta il singolo ‘LA DOLCE VITA’. Le classifiche complete della stagione.

Con lo scoccare del mese di settembre arriva il tempo dei primi bilanci estivi anche in musica, con gli ascolti più amati della stagione. E Spotify, puntuale, rilascia le prime classifiche svelando le canzoni più popolari dell’estate 2022. A guidare la colonna sonora delle vacanze c’è As It Was di Harry Styles, in vetta alla chart globale, con oltre 610 milioni di stream solo negli ultimi tre mesi.

La medaglia d’argento va, invece, a Kate Bush che grazie al fenomeno Stranger Things ha visto diventare virale la sua Running Up That Hill (A Deal with God) del 1985. Non solo: il brano, secondo a livello globale, è al primo posto negli Stati Uniti con oltre 90 milioni di ascoltatori. Terza posizione, invece, per Bad Bunny, Chencho Corleone con Me Porto Bonito.

Menzione d’onore a Bad Bunny che ha dominato le classifiche mondiali piazzando ben cinque brani nella Top 10. Ecco, di seguito, la classifica delle dieci canzoni più ascoltate dell’estate a livello globale:

Harry Styles – As It Was Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God) Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó Joji – Glimpse of Us Bad Bunny, Bomba Estéreo – Ojitos Lindos Bizarrap, Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Bad Bunny – Efecto Bad Bunny – Moscow Mule Glass Animals – Heat Waves

Gli ascolti in Italia

Passando al mercato italiano, è LA DOLCE VITA del trio Fedez/Tananai/Sattei a imporsi nelle preferenze di ascolto stagionali. A seguire, in seconda posizione c’è Shakerando di Rhove, il rapper partito da Rho tra gli artisti emergenti lanciati dal programma RADAR Italia di Spotify. In terza posizione, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, che racconta la libertà di chi ha saputo trovare il suo posto nel mondo.

Le hit più ascoltate dell’estate in Italia

Fedez, Mara Sattei, Tananai – LA DOLCE VITA Rhove – Shakerando Pinguini Tattici Nucleari Giovani – Giovani Wannabe Kaleb Di Masi, Omar Varela, Rvfv, Sfera Ebbasta – Hace Calor Remix Capo Plaza – Capri Sun Irama, Rkomi – 5 Gocce (feat. Rkomi) Jovanotti, Sixpm – I love you baby Lazza – USCITO DI GALERA BLANCO – Nostalgia Lazza, Sfera Ebbasta, thasup – s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

I podcast più popolari

Nella classifica dei podcast, gli utenti amano quelli relativi a News, True Crime e Cultura. The Essential, il podcast esclusivo Spotify, prodotto da Will Media e condotto da Mia Ceran, è stato quello più ascoltato durante la stagione estiva. A seguire troviamo Cose molto Umane di Gianpiero Kesten e Muschio Selvaggio di FEDEZ e Luis Sal.

Inoltre, nella top 15 dei podcast più ascoltati in Italia, sei podcast sono titoli originali o esclusive Spotify, tra cui Sei Stanga? del noto creator Mattia Stanga (ottava posizione), Stories di Cecilia Sala al nono, Non aprite quella Podcast di J–Ax al decimo e Il Sesso degli altri in quindicesima posizione.

La classifica dei podcast più ascoltati in Italia:

The Essential Cose Molto Umane Muschio Selvaggio Elisa True Crime Demoni Urbani Start – Le notizie del Sole 24 Ore Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Sei Stanga? Stories Non Aprite Quella Podcast Mister Gadget Daily La Zanzara Le news di SkyTg24 Indagini Il sesso degli altri

Grafiche da Ufficio Stampa Spotify