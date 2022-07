Apple Music porta nel cuore di Milano i talenti di ‘Up Next Italia’

Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e KAZE – talenti selezionati nel programma Up Next Italia – sono i protagonisti di un evento live in Piazza Liberty.

Up Next Italia, il programma di Apple Music che seleziona le voci più interessanti del panorama musicale emergente, annuncia un appuntamento live. Giovedì 14 luglio dalle ore 21:00, l’anfiteatro Apple della centralissima Piazza Liberty si accende di nuova musica. A esibirsi quattro dei protagonisti di Up Next Italia nel corso dell’ultimo anno, ovvero Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e KAZE.

Avviato nel luglio 2021 con Anna, il programma festeggia quindi un anno di attività puntando i riflettori su alcuni dei talenti più notevoli. Gli artisti, infatti, si esibiranno dal vivo raccontando la propria musica e condividendola nel contesto raccolto di Piazza Liberty. Cornice che in passato ha ospitato i live speciali di Marco Mengoni e Bad Bunny.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST

Il live, gratuito, rientra nella programmazione di Today at Apple, in collaborazione con Apple Music e all’interno del programma Milano è Viva del Comune di Milano. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione qui.

La parola ai protagonisti

“È un onore poter portare la mia musica in Piazza Liberty”, commenta Alfa che anticipa qualche dettaglio sul set. “Per l’occasione abbiamo riarrangiato le mie canzoni per una performance completamente acustica, non vedo l’ora di farvele ascoltare”.

Entusiasta anche Matteo Crea, che dichiara: “Non è facile poter essere ascoltati e per me è una bomba essere stato scelto nell’Up Next Italia. Poter raccontare la mia storia davanti alla gente è una grande possibilità e ringrazio Apple Music che per prima ha creduto in me. Porto il rock ma mostrerò anche un mio lato più intimo, suonando brani inediti. Non vedo l’ora.”

“Sono veramente contenta di partecipare all’evento di Up Next Italia organizzato da Apple Music e Today at Apple e grata ad Apple Music per l’opportunità di poter raccontare e condividere ancora un po’ della mia musica in una versione acustica molto intima”, sono le parole di Ditonellapiaga.

“Quando sono stata selezionata per Up Next Italia sono stata felicissima e speravo davvero fosse solo uno dei tanti passi in avanti che avrei voluto fare”, aggiunge infine KAZE. “Tra pochi giorni arriverà il secondo: mi esibirò a Milano, in Piazza Liberty, insieme ad altri talenti selezionati da Apple Music e non vedo l’ora di cantare per tutti voi!”.

La speciale playlist Up Next di Apple Music è in costante aggiornamento, sempre alla ricerca di nuovi talenti a cui offrire una platform per amplificare la propria musica. La puoi sentire QUI, in esclusiva su Apple Music.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST