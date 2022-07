Concerto da record per Alfa, ecco l’iniziativa per l’International Kissing Day

Curiosa iniziativa di Alfa, che per mercoledì 6 luglio annuncia un concerto gratuito a Firenze. L’obiettivo? Battere un record.

Mercoledì 6 luglio è la Giornata Internazionale del bacio e, per l’occasione, il cantautore Alfa ha deciso di lanciare una speciale iniziativa. Proprio in quel giorno, infatti, l’artista si esibisce sul palco del Viper Summer Festival (Anfiteatro delle Cascine Ultravox, ore 21:30) ma prima ha dato appuntamento ai fan per evento speciale gratuito. L’obiettivo? Ha a che fare con un tentativo di record, come spiega lo stesso Alfa.

“Per festeggiare l’International Kissing Day faremo un concerto gratuito a Firenze in cui scatteremo la foto con più baci dati contemporaneamente della storia” ha scritto Alfa sui social.“Questo concerto è un mio regalo dopo due anni di chiusura, portate qualcuno da baciare e, se non lo avete, lo troverete sicuramente al concerto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALFA 🙂☀️ (@alfaadf)

Ce la faranno Alfa e il suo pubblico a segnare questo primato? Quel che è certo, intanto, è che lo show serale non mancherà di fare ascoltare in scaletta l’ultimo singolo dell’artista, You make me so happy, versione italiana dell’originale americano che il cantautore genovese ha scoperto quasi casualmente. “Ho scoperto questa canzone ascoltando playlist sulle piattaforme digitali. A differenza di altri brani, questo mi ha colpito immediatamente ed ho iniziato a canticchiarlo fin da subito”, racconta.

LEGGI ANCHE : – Alfa, live a sorpresa nel cuore di Roma: ecco l’esibizione al Pincio

Alfa, il tour ‘Bentornati a Wanderlast’

E dopo le date estive – il 6 luglio a Firenze e il 21 luglio a Bologna – Alfa tornerà dal vivo in autunno con il tour Bentornati a Wanderlust. La tournée partirà il 27 novembre dal Fabrique di Milano, occasione per riprendere il tour che si interruppe nel 2020 causa Covid. Il concerto porterà on stage tutti i brani del primo album di Alfa (N O R D), tra i quali TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2, SuL Più BeLLo e SaN LoReNZo (feat. Annalisa). E non mancheranno gli ultimi inediti Ci sarò e Serenata, pubblicato a fine gennaio in occasione dell’uscita al cinema di ‘Sempre più bello’, terzo capitolo della saga ‘Sul più bello’ di Claudio Norza.

Grafica da Ufficio Stampa

I biglietti del concerto e, prodotto da Artist First e Baraonda, disponibili in prevendita su TicketOne.

Foto di Tommaso Bordonaro da Ufficio Stampa