Alfa, live a sorpresa nel cuore di Roma: ecco l’esibizione al Pincio

Il cantautore genovese fa il bis e, dopo l’evento a Milano, ha dato appuntamento ai fan romani per presentare ‘You make me so happy’.

“Il live a sorpresa a Milano è stato magico, quindi dai rifacciamolo”. È con queste parole, sul suo profilo Instagram, che Alfa ha dato appuntamento per un evento speciale sulla terrazza del Pincio. E i fan romani non si sono lasciati scappare l’occasione per “cantare assieme e portare un po’ di felicità, tutto free”.

Il giovane cantautore, amatissimo dai giovani, si è esibito nel cuore della capitale in occasione dell’uscita del singolo You make me so happy. Disponibile in radio e digitale dallo scorso venerdì 10 giugno, il brano è un autentico inno alla felicità, da ascoltare, intonare e ballare in questa estate.

“Ho scoperto questa canzone ascoltando playlist sulle piattaforme digitali”, spiega Alfa che ha deciso di creare una versione in italiano della traccia mantenendo il ritornello originale. “A differenza di altri brani, questo mi ha colpito immediatamente ed ho iniziato a canticchiarlo fin da subito. Non riuscendo a togliermelo dalla testa, ho deciso di scrivere all’autore per chiedergli se potevo farne una versione mia riscrivendone le strofe. Solo dopo ho scoperto che Mr Gabriel collabora, come autore, con grandi artisti internazionali come Dua Lipa e che è anche stato candidato ai Grammy”.

“Quando ho ascoltato la traccia, ho subito visualizzato un’atmosfera un po’ vintage, anni ’60, che sento molto vicina a me perché sono un super fan dei Beatles, e mi sono immaginato di cantarla d’estate in macchina con i finestrini abbassati”, dichiara Alfa.

Alfa è atteso sui palchi estivi per una serie di concerti che anticipano il tour Bentornati a Wanderlust, al via il 27 novembre dal Fabrique di Milano. Questi i prossimi appuntamenti:

25 giugno al Goa Boa di Genova

6 luglio al Viper Summer Festival di Firenze

21 luglio al Bonsai di Bologna

Tutte le info sui biglietti sono disponibili qui.

